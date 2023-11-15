https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/spros-na-novogodnie-tury-v-abkhazii-pobil-rekordy-1049073658.html

Спрос на новогодние туры в Абхазии побил рекорды

Спрос на новогодние туры в Абхазии побил рекорды

По данным турфирм, новогоднее путешествие в Абхазию на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется туристам в 110-120 тысяч рублей. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Спрос на новогодние туры в Абхазию гораздо выше, чем в прошлом году, сообщает Ассоциация туроператоров России. "В этом году спрос на отели Абхазии в новогодний период самый высокий за все последние годы, причем бронируются даже те отели, что ранее не пользовались особым спросом или были востребованы только непосредственно перед праздниками", – рассказали представители фирмы "Русский экспресс".Учитывая популярность Абхазии как места для проведения новогодних каникул, туроператоры предупреждают, что в декабре мест в отелях может уже и не быть. В самых популярных местах отдыха забронировано от 70 до 90% номеров. По мнению специалистов, причин такого высокого спроса несколько. Первая - это приятные цены, путешествие в Абхазию обойдется туристам на 15-30% дешевле, чем в соседнем Сочи. Вторая причина - увеличение количества гостиниц и пансионатов, работающих круглогодично и так же круглогодично предоставляющих постояльцам питание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turpoezdki-v-abkhaziyu-dlya-rossiyan-v-oktyabre-podesheveli-na-57-1049014942.html

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