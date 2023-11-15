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Спрос на новогодние туры в Абхазии побил рекорды
Спрос на новогодние туры в Абхазии побил рекорды
По данным турфирм, новогоднее путешествие в Абхазию на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется туристам в 110-120 тысяч рублей. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T17:51+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Спрос на новогодние туры в Абхазию гораздо выше, чем в прошлом году, сообщает Ассоциация туроператоров России. "В этом году спрос на отели Абхазии в новогодний период самый высокий за все последние годы, причем бронируются даже те отели, что ранее не пользовались особым спросом или были востребованы только непосредственно перед праздниками", – рассказали представители фирмы "Русский экспресс".Учитывая популярность Абхазии как места для проведения новогодних каникул, туроператоры предупреждают, что в декабре мест в отелях может уже и не быть. В самых популярных местах отдыха забронировано от 70 до 90% номеров. По мнению специалистов, причин такого высокого спроса несколько. Первая - это приятные цены, путешествие в Абхазию обойдется туристам на 15-30% дешевле, чем в соседнем Сочи. Вторая причина - увеличение количества гостиниц и пансионатов, работающих круглогодично и так же круглогодично предоставляющих постояльцам питание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turpoezdki-v-abkhaziyu-dlya-rossiyan-v-oktyabre-podesheveli-na-57-1049014942.html
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абхазия, отдых в абхазии, новости
абхазия, отдых в абхазии, новости
Спрос на новогодние туры в Абхазии побил рекорды
По данным турфирм, новогоднее путешествие в Абхазию на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется туристам в 110-120 тысяч рублей.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik.
Спрос на новогодние туры в Абхазию гораздо выше, чем в прошлом году, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
По данным оператора "Интурист", количество бронирований увеличилось в три с половиной раза, схожий рост фиксируют и другие компании.
"В этом году спрос на отели Абхазии в новогодний период самый высокий за все последние годы, причем бронируются даже те отели, что ранее не пользовались особым спросом или были востребованы только непосредственно перед праздниками", – рассказали представители фирмы "Русский экспресс".
Учитывая популярность Абхазии как места для проведения новогодних каникул, туроператоры предупреждают, что в декабре мест в отелях может уже и не быть. В самых популярных местах отдыха забронировано от 70 до 90% номеров.
По мнению специалистов, причин такого высокого спроса несколько. Первая - это приятные цены, путешествие в Абхазию обойдется туристам на 15-30% дешевле, чем в соседнем Сочи. Вторая причина - увеличение количества гостиниц и пансионатов, работающих круглогодично и так же круглогодично предоставляющих постояльцам питание.