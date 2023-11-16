https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/bolee-200-proektov-realizovano-v-ramkakh-razvitiya-selskogo-khozyaystva-v-etom-godu-1049082120.html

Более 200 проектов реализовано в рамках развития сельского хозяйства в этом году

Более 200 проектов реализовано в рамках развития сельского хозяйства в этом году

Программа "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" была утверждена Кабинетом министров Абхазии, на развитие отрасли было выделено 100 миллионов рублей. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T14:00+0300

2023-11-16T14:00+0300

2023-11-16T14:00+0300

в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

экономика

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В 2023 году в рамках программы развития сельского хозяйства в Абхазии реализовали 208 проектов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В целом на помощь абхазским фермерам было потрачено более 89 миллионов рублей, отметил министр. В 2023 году реализовано 94 проекта по растениеводству, 89 проектов на покупку сельхозтехники, также государство поддержало проекты по пчеловодству и рыбоводству. Из 100 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию программы, 10 миллионов были потрачены на приобретение химических препаратов для борьбы с сельхозвредителями. Программа "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" была утверждена Кабинетом министров Абхазии, на развитие отрасли было выделено 100 миллионов рублей. Программа работает уже три года. В 2021-2022 годах было одобрено 253 проекта на более 154 миллиона рублей. Средства на развитие сельского хозяйства выделяются из республиканского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/posrednik-dzhopua-ob-eksporte-tsitrusovykh-gosprogramme-i-byudzhete-minselkhoza--1049070098.html

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