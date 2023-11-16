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Более десяти тысяч человек обратилось в райбольницу Гудауты с начала года
Более десяти тысяч человек обратилось в райбольницу Гудауты с начала года
Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Гудаутской центральной районной и Новоафонской больниц. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T11:45+0300
2023-11-16T11:45+0300
2023-11-16T12:36+0300
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здравоохранение
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Более 10 000 человек с различными заболеваниями обратились с начала года в Гудаутскую центральную районную больницу, сообщил главврач Хаджарат Шамба главе Минздрава Эдуарду Бутба.В больнице продолжает работать ковидное отделение, в котором сейчас на лечении находятся 12 человек. Всего с начала 2023 года с диагнозом COVID-19 обратилось 200 человек.Главврач также сообщил, что в медучреждении функционируют два дизельных генератора, один из которых резервный."Проблем в случае отключения света у нас не должно возникать, оба дизельных генератора работают исправно, техническое обслуживание проводится своевременно", – отметил Шамба.Он добавил, что на сегодняшний день все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку. Резервуары заполнены запасами кислорода в количестве пяти тонн.
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здравоохранение, медицина, гудаута, гудаутский район, абхазия
здравоохранение, медицина, гудаута, гудаутский район, абхазия
Более десяти тысяч человек обратилось в райбольницу Гудауты с начала года
11:45 16.11.2023 (обновлено: 12:36 16.11.2023)
Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Гудаутской центральной районной и Новоафонской больниц.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Более 10 000 человек с различными заболеваниями обратились с начала года в Гудаутскую центральную районную больницу, сообщил главврач Хаджарат Шамба главе Минздрава Эдуарду Бутба.
"Что касается гостей республики, туристов, то с начала 2023 года в приемный покой обратилось 675 человек, а в детское отделение – 2350. Медучреждение работало в штатном режиме, без сбоев", – сказал Шамба.
В больнице продолжает работать ковидное отделение, в котором сейчас на лечении находятся 12 человек. Всего с начала 2023 года с диагнозом COVID-19 обратилось 200 человек.
Главврач также сообщил, что в медучреждении функционируют два дизельных генератора, один из которых резервный.
"Проблем в случае отключения света у нас не должно возникать, оба дизельных генератора работают исправно, техническое обслуживание проводится своевременно", – отметил Шамба.
Он добавил, что на сегодняшний день все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку. Резервуары заполнены запасами кислорода в количестве пяти тонн.