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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/itogi-proekta-o-metodakh-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-podveli-v-sukhume-1049094099.html
Итоги проекта о методах реабилитации детей с инвалидностью подвели в Сухуме
Итоги проекта о методах реабилитации детей с инвалидностью подвели в Сухуме
Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в... 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T17:00+0300
2023-11-16T18:34+0300
абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта.Дети с ограниченными возможностями здоровья должны развиваться, учиться и по возможности найти ту профессию, с помощью которой они могут реализоваться как полноценные члены общества, добавил Бурмистров. Специалисты из разных районов Абхазии имели возможность посетить лекции и мастер-классы."Мы смогли поделиться с врачами, массажистами, педагогическими работниками нашими знаниями, было сочетание теории с практикой, мы показали и дали попробовать, специалисты это восприняли. Мы провели розыгрыш, проверили знания, которые получили участники, тем, кто проявил большие способности, подарили книги и инструменты работы, которые будут помогать вашим детишкам быть более здоровыми, более активными, и они будут больше радоваться жизни", – отметил Бурмистров.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил участников образовательного проекта с его успешным проведением. Для Абхазии проведение подобных мероприятий очень важно, так как в республике около 700 детей, которые нуждаются в медицинской помощи по ОВЗ.Уполномоченная по правам ребенка в Абхазии и директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что несколько лет назад она познакомилась с представителями фонда "Движение вверх", после чего завязались дружеские отношения с фондом "Ашана"."Есть результаты взаимодействия, лечение нескольких подопечных нашего фонда было оплачено фондом "Движение вверх", они прошли реабилитацию в лучших реабилитационных центрах России. Помимо этого, между нашими фондами сложились дружеские отношения, происходит обмен опытом и знаниями, мы всегда рады встречать представителей фонда на территории Абхазии", – подчеркнула Джинджолия.Проект проводился Московским благотворительным фондом помощи детям-инвалидам "Движение вверх", центром медицинской реабилитации "Экзарта" из Нижнего Новгорода, Международной академией медицинской реабилитации и Реабилитационным центром "Мы вместе".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/takie-obstoyatelstva-bolshakova-i-adzhba-o-kursakh-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-1048972040.html
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абхазия, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана"

Итоги проекта о методах реабилитации детей с инвалидностью подвели в Сухуме

17:00 16.11.2023 (обновлено: 18:34 16.11.2023)
© SputnikПресс-конференция, посвященная проекту "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью"
Пресс-конференция, посвященная проекту Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
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Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в реабилитационном центре "Мы вместе" в Цандрыпше, а также в центре "Росток" в Сухуме.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.
Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта.
"Было очень приятно и волнительно готовиться к выезду в новую для нас страну, мы получили огромное удовольствие, общаясь с вашими специалистами, с родителями, которые воспринимали все с горящими глазами и с открытыми сердцами. Мы постарались поделиться основными, базовыми вещами. Как мне кажется, нам удалось переориентировать ваших специалистов с подхода на то, что все дети должны ходить, на тот подход, что все дети должны быть личностями, что они должны социализироваться в семье и в обществе, уметь общаться на том уровне, на котором это для них возможно", – подчеркнул он.
Дети с ограниченными возможностями здоровья должны развиваться, учиться и по возможности найти ту профессию, с помощью которой они могут реализоваться как полноценные члены общества, добавил Бурмистров. Специалисты из разных районов Абхазии имели возможность посетить лекции и мастер-классы.
Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2023
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Такие обстоятельства: Большакова и Аджба о курсах по реабилитации детей с инвалидностью
8 ноября, 17:25
"Мы смогли поделиться с врачами, массажистами, педагогическими работниками нашими знаниями, было сочетание теории с практикой, мы показали и дали попробовать, специалисты это восприняли. Мы провели розыгрыш, проверили знания, которые получили участники, тем, кто проявил большие способности, подарили книги и инструменты работы, которые будут помогать вашим детишкам быть более здоровыми, более активными, и они будут больше радоваться жизни", – отметил Бурмистров.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил участников образовательного проекта с его успешным проведением. Для Абхазии проведение подобных мероприятий очень важно, так как в республике около 700 детей, которые нуждаются в медицинской помощи по ОВЗ.
"Особенно это важно тем, что вы не только оказываете конкретную помощь людям, но, как мне кажется, наиболее важно то, что вы проводите мастер-классы и готовите людей, которые смогут продолжать ваше дело после того, как вы уедете. Те люди, которые останутся здесь, будут применять полученные знания в дальнейшем", – сказал Федотов.
Уполномоченная по правам ребенка в Абхазии и директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что несколько лет назад она познакомилась с представителями фонда "Движение вверх", после чего завязались дружеские отношения с фондом "Ашана".
"Есть результаты взаимодействия, лечение нескольких подопечных нашего фонда было оплачено фондом "Движение вверх", они прошли реабилитацию в лучших реабилитационных центрах России. Помимо этого, между нашими фондами сложились дружеские отношения, происходит обмен опытом и знаниями, мы всегда рады встречать представителей фонда на территории Абхазии", – подчеркнула Джинджолия.
Проект проводился Московским благотворительным фондом помощи детям-инвалидам "Движение вверх", центром медицинской реабилитации "Экзарта" из Нижнего Новгорода, Международной академией медицинской реабилитации и Реабилитационным центром "Мы вместе".
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