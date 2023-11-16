https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/itogi-proekta-o-metodakh-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-podveli-v-sukhume-1049094099.html

Итоги проекта о методах реабилитации детей с инвалидностью подвели в Сухуме

Итоги проекта о методах реабилитации детей с инвалидностью подвели в Сухуме

Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" проходил в Абхазии с 12 по 15 ноября. Курсы по проекту проходили в... 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T17:00+0300

2023-11-16T17:00+0300

2023-11-16T18:34+0300

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоги образовательного проекта "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью", организованного фондом "Движение вверх", подвели в Доме Москвы в Сухуме.Проект направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи. Создатель и директор Международной академии медицинской реабилитации, эксперт методики "Экзарта" Андрей Бурмистров рассказал, как проходили мероприятия в рамках образовательного проекта.Дети с ограниченными возможностями здоровья должны развиваться, учиться и по возможности найти ту профессию, с помощью которой они могут реализоваться как полноценные члены общества, добавил Бурмистров. Специалисты из разных районов Абхазии имели возможность посетить лекции и мастер-классы."Мы смогли поделиться с врачами, массажистами, педагогическими работниками нашими знаниями, было сочетание теории с практикой, мы показали и дали попробовать, специалисты это восприняли. Мы провели розыгрыш, проверили знания, которые получили участники, тем, кто проявил большие способности, подарили книги и инструменты работы, которые будут помогать вашим детишкам быть более здоровыми, более активными, и они будут больше радоваться жизни", – отметил Бурмистров.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил участников образовательного проекта с его успешным проведением. Для Абхазии проведение подобных мероприятий очень важно, так как в республике около 700 детей, которые нуждаются в медицинской помощи по ОВЗ.Уполномоченная по правам ребенка в Абхазии и директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что несколько лет назад она познакомилась с представителями фонда "Движение вверх", после чего завязались дружеские отношения с фондом "Ашана"."Есть результаты взаимодействия, лечение нескольких подопечных нашего фонда было оплачено фондом "Движение вверх", они прошли реабилитацию в лучших реабилитационных центрах России. Помимо этого, между нашими фондами сложились дружеские отношения, происходит обмен опытом и знаниями, мы всегда рады встречать представителей фонда на территории Абхазии", – подчеркнула Джинджолия.Проект проводился Московским благотворительным фондом помощи детям-инвалидам "Движение вверх", центром медицинской реабилитации "Экзарта" из Нижнего Новгорода, Международной академией медицинской реабилитации и Реабилитационным центром "Мы вместе".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/takie-obstoyatelstva-bolshakova-i-adzhba-o-kursakh-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-1048972040.html

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абхазия, дети, культурно-благотворительный фонд "ашана"