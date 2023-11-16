https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-zhdem-snezhnuyu-zimu--1049078706.html

Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму

Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму

Какими в Абхазии будут последние дни осени, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму

С 16 числа и до конца ноября в основном будет пасмурная погода, сообщила Трапш. "В отдельные дни пройдут дожди с градом. Низко в горах ожидается снег, из-за чего понизится температура воздуха. Днем температура будет достигать 10-15 градусов. Лишь в отдельные дни будет хорошая погода", – рассказала Диана Трапш. Более подробный прогноз погоды в аудиофайле.

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