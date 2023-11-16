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Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
Какими в Абхазии будут последние дни осени, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T12:30+0300
2023-11-16T12:30+0300
2023-11-16T12:30+0300
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Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
С 16 числа и до конца ноября в основном будет пасмурная погода, сообщила Трапш. "В отдельные дни пройдут дожди с градом. Низко в горах ожидается снег, из-за чего понизится температура воздуха. Днем температура будет достигать 10-15 градусов. Лишь в отдельные дни будет хорошая погода", – рассказала Диана Трапш. Более подробный прогноз погоды в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
Какими в Абхазии будут последние дни осени, в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
С 16 числа и до конца ноября в основном будет пасмурная погода, сообщила Трапш.
"В отдельные дни пройдут дожди с градом. Низко в горах ожидается снег, из-за чего понизится температура воздуха. Днем температура будет достигать 10-15 градусов. Лишь в отдельные дни будет хорошая погода", – рассказала Диана Трапш.
Более подробный прогноз погоды в аудиофайле
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