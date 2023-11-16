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https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-rasskazala-o-pogode-v-abkhazii-na-vtoruyu-polovinu-noyabrya-1049100791.html
Метеоролог рассказала о погоде в Абхазии на вторую половину ноября
Метеоролог рассказала о погоде в Абхазии на вторую половину ноября
Погода в Абхазии в первой половине ноября была теплой, воздух прогревался до +22 +26°С. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T18:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во второй половине ноября погода в Абхазии будет в основном пасмурной с дождями, сказала в интервью радио Sputnik метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.По ее словам, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, будут частые прохождения холодных атмосферных фронтов.Порывы ветра во второй половине ноября будут достигать до 20 метров в секунду. Температура морской воды +16 +17 градусов, относительная влажность воздуха будет 60-90%. Морские волны будут достигать 2-4 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Метеоролог рассказала о погоде в Абхазии на вторую половину ноября

18:40 16.11.2023 (обновлено: 18:42 16.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в Кодорское ущелье
Поездка в Кодорское ущелье - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода в Абхазии в первой половине ноября была теплой, воздух прогревался до +22 +26°С.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во второй половине ноября погода в Абхазии будет в основном пасмурной с дождями, сказала в интервью радио Sputnik метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
По ее словам, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, будут частые прохождения холодных атмосферных фронтов.
"В отдельные дни пройдут дожди с градом, низко в горах будет обильное выпадение снега, что будет обуславливать понижение температуры. Дневные температуры будут достигать всего лишь +10 +15 °С, в ночное время +5 +10 °С, лишь в отдельные дни, когда выглянет солнышко, температура будет достигать до +17 °С", – сказала она.
Порывы ветра во второй половине ноября будут достигать до 20 метров в секунду. Температура морской воды +16 +17 градусов, относительная влажность воздуха будет 60-90%. Морские волны будут достигать 2-4 балла.
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