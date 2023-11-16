https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-rasskazala-o-pogode-v-abkhazii-na-vtoruyu-polovinu-noyabrya-1049100791.html

Метеоролог рассказала о погоде в Абхазии на вторую половину ноября

Метеоролог рассказала о погоде в Абхазии на вторую половину ноября

Погода в Абхазии в первой половине ноября была теплой, воздух прогревался до +22 +26°С. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T18:40+0300

2023-11-16T18:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Во второй половине ноября погода в Абхазии будет в основном пасмурной с дождями, сказала в интервью радио Sputnik метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.По ее словам, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, будут частые прохождения холодных атмосферных фронтов.Порывы ветра во второй половине ноября будут достигать до 20 метров в секунду. Температура морской воды +16 +17 градусов, относительная влажность воздуха будет 60-90%. Морские волны будут достигать 2-4 балла.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии