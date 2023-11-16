https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/minzdrav-abkhazii-peredal-lekarstva-zhitelyam-sela-pskhu--1049100541.html
Минздрав Абхазии передал лекарства жителям села Псху
Минздрав Абхазии передал лекарства жителям села Псху
В сентябре в селе Псху впервые за 30 лет была проведена диспансеризация населения. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T18:00+0300
2023-11-16T18:00+0300
2023-11-16T18:00+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Минздрав Абхазии передал лекарства жителям села Псху на общую сумму более 230 тысяч рублей. Согласно указу министра, были закуплены витамины, противоэпилептические и седативные медикаменты, антибиотики, антисептики, жаропонижающие и препараты местной анестезии.Кроме того, ведомство направило жительницу села с деформацией тазобедренного сустава на лечение в Россию, там ей сделали операцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/okolo-vosmidesyati-chelovek-proshli-dispanserizatsiyu-v-sele-pskhu-1048091302.html
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псху, сухумский район, медицина, абхазия
псху, сухумский район, медицина, абхазия
Минздрав Абхазии передал лекарства жителям села Псху
В сентябре в селе Псху впервые за 30 лет была проведена диспансеризация населения.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Минздрав Абхазии передал лекарства жителям села Псху на общую сумму более 230 тысяч рублей.
Список необходимых медикаментов был составлен по итогам диспансеризации населения, которую в сентябре провел Всемирного абхазо-абазинский конгресс при поддержке Минздрава.
Согласно указу министра, были закуплены витамины, противоэпилептические и седативные медикаменты, антибиотики, антисептики, жаропонижающие и препараты местной анестезии.
Кроме того, ведомство направило жительницу села с деформацией тазобедренного сустава на лечение в Россию, там ей сделали операцию.