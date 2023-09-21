https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/okolo-vosmidesyati-chelovek-proshli-dispanserizatsiyu-v-sele-pskhu-1048091302.html

Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху

Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху

Диспансеризация жителей села Псху проходила в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T08:55+0300

2023-09-21T08:55+0300

2023-09-21T10:47+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху, это практически половина жителей населенного пункта, сказала в интервью Sputnik руководитель отдела по образованию, социальной активности и здравоохранению Всемирного абхазо-абазинского конгресса Изольда Хагба.Иногда врачи выезжали на дом с аппаратом УЗИ и ЭКГ, к пожилым людям, которые не могли прийти в медпункт. В результате обследований были диагностированы различные проблемы по линии кардиологии, требовавшие коррекции."Кардиолог Инга Пипия делала назначения на месте и по необходимости назначала дополнительное обследование УЗИ сердца и прочее. По линии эндокринологии врач-эндокринолог Нана Аргун отмечала заболевания и также на месте подбирала схемы лечения с дальнейшим контролем. Гинеколог Оксана Читанава также диагностировала разные проблемы у женщин, о которых они ранее не знали", – добавила Хагба.Она отметила, что как правило, нет заболеваний, которые можно было бы отметить по частоте диагностирования. Однако наличие в воде большого количества тяжелых металлов достаточно сильно отражается на состоянии зубов у детей и взрослых.Большинство обследованных детей практически здоровы, но по урологии и кардиологии у многих выявлен ряд проблем, требующих безотлагательного внимания."Большая проблема у детей с кариесом, а это требует обязательного реагирования. В век гаджетов с раннего возраста у детей часто бывают проблемы со зрением. Также реабилитолог довольно часто отмечает плоскостопие у детей. На рентгене мы видим случаи серьезных сколиозов. Это лишний раз подтверждает необходимость превентивного диагностирования различных заболеваний, особенно в детском возрасте", – говорит Изольда Хагба.Впервые в рамках диспансеризации на Псху были доставлены аппараты УЗИ и ЭКГ. Отдельным рейсом в село приехал переносной рентгенодиагностический комплекс для проведения рентгена и флюорографии. Это автомобиль на базе КАМАЗ."Каждый врач на месте проводил тщательный осмотр и делал назначения. У гинеколога, например, была возможность пройти с пациентками в кабинет УЗИ и там сделать дополнительный осмотр. Помимо этого, всем женщинам проводили забор материала на рак шейки матки. Все анализы мы увезли в Сухум. Затем будет связь напрямую с женщинами, если будет обнаружено заболевание, требующее реагирования. Кстати, на нашем самолете мы на обратном пути привезли оттуда пожилую женщину, которой нужна была срочная операция на глаза", – подчеркнула она.По прибытии в столицу за лечение женщины взялась офтальмолог Анна Кове, которая взяла на себя все расходы по замене одного хрусталика глаза. Министерство здравоохранения в свою очередь обещало бесплатно предоставить необходимые лекарства, которые были выписаны врачами.Проект по диспансеризации начался в марте 2023 года. Так как все осмотры проводятся в школах, работа продолжалась вплоть до конца учебного года. По итогам первого этапа проекта осмотрели 718 человек (605 школьников и 113 учителей).В диспансеризации в селе Псху приняли участие 11 врачей разного профиля: кардиолог Инга Пипия, медсестра Ева Нармания, рентгенолог Аслан Берзения, стоматолог Лев Амичба, гинеколог Оксана Читанава, детский хирург Зита Апба, невропатолог Фатима Сангулия, эндокринолог Нана Аргун, офтальмолог Анна Кове с медсестрой Мадиной Царгуш, уролог Давид Смыр, терапевт Андрей Тужба, а также сотрудники НИИЭПиТ Фаина Горухчиева и Хамида Трапш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dispanserizatsiya-naseleniya-proydet-v-vysokogornom-sele-pskhu-1048016694.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html

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