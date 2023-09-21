https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/okolo-vosmidesyati-chelovek-proshli-dispanserizatsiyu-v-sele-pskhu-1048091302.html
Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху
Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху
Диспансеризация жителей села Псху проходила в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T08:55+0300
2023-09-21T08:55+0300
2023-09-21T10:47+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху, это практически половина жителей населенного пункта, сказала в интервью Sputnik руководитель отдела по образованию, социальной активности и здравоохранению Всемирного абхазо-абазинского конгресса Изольда Хагба.Иногда врачи выезжали на дом с аппаратом УЗИ и ЭКГ, к пожилым людям, которые не могли прийти в медпункт. В результате обследований были диагностированы различные проблемы по линии кардиологии, требовавшие коррекции."Кардиолог Инга Пипия делала назначения на месте и по необходимости назначала дополнительное обследование УЗИ сердца и прочее. По линии эндокринологии врач-эндокринолог Нана Аргун отмечала заболевания и также на месте подбирала схемы лечения с дальнейшим контролем. Гинеколог Оксана Читанава также диагностировала разные проблемы у женщин, о которых они ранее не знали", – добавила Хагба.Она отметила, что как правило, нет заболеваний, которые можно было бы отметить по частоте диагностирования. Однако наличие в воде большого количества тяжелых металлов достаточно сильно отражается на состоянии зубов у детей и взрослых.Большинство обследованных детей практически здоровы, но по урологии и кардиологии у многих выявлен ряд проблем, требующих безотлагательного внимания."Большая проблема у детей с кариесом, а это требует обязательного реагирования. В век гаджетов с раннего возраста у детей часто бывают проблемы со зрением. Также реабилитолог довольно часто отмечает плоскостопие у детей. На рентгене мы видим случаи серьезных сколиозов. Это лишний раз подтверждает необходимость превентивного диагностирования различных заболеваний, особенно в детском возрасте", – говорит Изольда Хагба.Впервые в рамках диспансеризации на Псху были доставлены аппараты УЗИ и ЭКГ. Отдельным рейсом в село приехал переносной рентгенодиагностический комплекс для проведения рентгена и флюорографии. Это автомобиль на базе КАМАЗ."Каждый врач на месте проводил тщательный осмотр и делал назначения. У гинеколога, например, была возможность пройти с пациентками в кабинет УЗИ и там сделать дополнительный осмотр. Помимо этого, всем женщинам проводили забор материала на рак шейки матки. Все анализы мы увезли в Сухум. Затем будет связь напрямую с женщинами, если будет обнаружено заболевание, требующее реагирования. Кстати, на нашем самолете мы на обратном пути привезли оттуда пожилую женщину, которой нужна была срочная операция на глаза", – подчеркнула она.По прибытии в столицу за лечение женщины взялась офтальмолог Анна Кове, которая взяла на себя все расходы по замене одного хрусталика глаза. Министерство здравоохранения в свою очередь обещало бесплатно предоставить необходимые лекарства, которые были выписаны врачами.Проект по диспансеризации начался в марте 2023 года. Так как все осмотры проводятся в школах, работа продолжалась вплоть до конца учебного года. По итогам первого этапа проекта осмотрели 718 человек (605 школьников и 113 учителей).В диспансеризации в селе Псху приняли участие 11 врачей разного профиля: кардиолог Инга Пипия, медсестра Ева Нармания, рентгенолог Аслан Берзения, стоматолог Лев Амичба, гинеколог Оксана Читанава, детский хирург Зита Апба, невропатолог Фатима Сангулия, эндокринолог Нана Аргун, офтальмолог Анна Кове с медсестрой Мадиной Царгуш, уролог Давид Смыр, терапевт Андрей Тужба, а также сотрудники НИИЭПиТ Фаина Горухчиева и Хамида Трапш.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/dispanserizatsiya-naseleniya-proydet-v-vysokogornom-sele-pskhu-1048016694.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html
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псху, абхазия, медицина, здравоохранение
Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху
08:55 21.09.2023 (обновлено: 10:47 21.09.2023)
Диспансеризация жителей села Псху проходила в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около восьмидесяти человек прошли диспансеризацию в селе Псху, это практически половина жителей населенного пункта, сказала в интервью Sputnik руководитель отдела по образованию, социальной активности и здравоохранению Всемирного абхазо-абазинского конгресса Изольда Хагба.
"Обычно диспансеризация ВААК в селах проводится для школьников и их учителей, но для Псху было сделано исключение в связи с особенной труднодоступностью села, ведь ни для кого не секрет, что почти всю осень, зиму и весну доступ в село и обратно практически невозможен. Поэтому в Псху медицинский осмотр имели возможность пройти и взрослые, и дети", – отметила она.
Иногда врачи выезжали на дом с аппаратом УЗИ и ЭКГ, к пожилым людям, которые не могли прийти в медпункт. В результате обследований были диагностированы различные проблемы по линии кардиологии, требовавшие коррекции.
"Кардиолог Инга Пипия делала назначения на месте и по необходимости назначала дополнительное обследование УЗИ сердца и прочее. По линии эндокринологии врач-эндокринолог Нана Аргун отмечала заболевания и также на месте подбирала схемы лечения с дальнейшим контролем. Гинеколог Оксана Читанава также диагностировала разные проблемы у женщин, о которых они ранее не знали", – добавила Хагба.
Она отметила, что как правило, нет заболеваний, которые можно было бы отметить по частоте диагностирования. Однако наличие в воде большого количества тяжелых металлов достаточно сильно отражается на состоянии зубов у детей и взрослых.
"Кстати, среди врачей был стоматолог Лев Амичба, который осуществлял удаление зубов на месте. Эта услуга была востребована во время нашего выезда", – заметила Хагба.
Большинство обследованных детей практически здоровы, но по урологии и кардиологии у многих выявлен ряд проблем, требующих безотлагательного внимания.
"Большая проблема у детей с кариесом, а это требует обязательного реагирования. В век гаджетов с раннего возраста у детей часто бывают проблемы со зрением. Также реабилитолог довольно часто отмечает плоскостопие у детей. На рентгене мы видим случаи серьезных сколиозов. Это лишний раз подтверждает необходимость превентивного диагностирования различных заболеваний, особенно в детском возрасте", – говорит Изольда Хагба.
Впервые в рамках диспансеризации на Псху были доставлены аппараты УЗИ и ЭКГ. Отдельным рейсом в село приехал переносной рентгенодиагностический комплекс для проведения рентгена и флюорографии. Это автомобиль на базе КАМАЗ.
"Каждый врач на месте проводил тщательный осмотр и делал назначения. У гинеколога, например, была возможность пройти с пациентками в кабинет УЗИ и там сделать дополнительный осмотр. Помимо этого, всем женщинам проводили забор материала на рак шейки матки. Все анализы мы увезли в Сухум. Затем будет связь напрямую с женщинами, если будет обнаружено заболевание, требующее реагирования. Кстати, на нашем самолете мы на обратном пути привезли оттуда пожилую женщину, которой нужна была срочная операция на глаза", – подчеркнула она.
По прибытии в столицу за лечение женщины взялась офтальмолог Анна Кове, которая взяла на себя все расходы по замене одного хрусталика глаза. Министерство здравоохранения в свою очередь обещало бесплатно предоставить необходимые лекарства, которые были выписаны врачами.
Изольда Хагба также отметила, что в планах организаторов проекта проводить диспансеризацию до конца 2023 года. Следующий выезд планируется уже на октябрь этого года, до конца года будет еще не менее шести подобных выездов.
Проект по диспансеризации начался в марте 2023 года. Так как все осмотры проводятся в школах, работа продолжалась вплоть до конца учебного года. По итогам первого этапа проекта осмотрели 718 человек (605 школьников и 113 учителей).
В диспансеризации в селе Псху приняли участие 11 врачей разного профиля: кардиолог Инга Пипия, медсестра Ева Нармания, рентгенолог Аслан Берзения, стоматолог Лев Амичба, гинеколог Оксана Читанава, детский хирург Зита Апба, невропатолог Фатима Сангулия, эндокринолог Нана Аргун, офтальмолог Анна Кове с медсестрой Мадиной Царгуш, уролог Давид Смыр, терапевт Андрей Тужба, а также сотрудники НИИЭПиТ Фаина Горухчиева и Хамида Трапш.