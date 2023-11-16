https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/opershtab-po-borbe-s-mayningom-vozobnovil-rabotu-v-sukhume-1049102520.html

Оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу в Сухуме

Оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу в Сухуме

Электроэнергия в Абхазию из России с начала ноября поставляется из России на коммерческой основе. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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администрация города сухум

абхазия

майнинг в абхазии

электроэнергия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Работа оперативного штаба по борьбе с майнингом криптовалюты возобновилась в Сухуме по поручению президента, рассказал на совещании глава города Беслан Эшба.По словам начальника УВД по Сухуму Астамура Хагуш, работа по борьбе с незаконной добычей криптовалюты не прекращалась. Он отметил, что было проверено 1112 квартир, 712 домовладений, 405 подвалов. Начальник отдела "Энергосбыта" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил, что до конца года количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии приблизится к 13 тысячам, это охватывает более 50% абонентов. Количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии Беслан Эшба подчеркнул, что борьба с незаконной добычей криптовалюты станет жестче - оборудование не только будут изымать, но и сразу же утилизировать.

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сухум, администрация города сухум, абхазия, майнинг в абхазии, электроэнергия