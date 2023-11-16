https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/opershtab-po-borbe-s-mayningom-vozobnovil-rabotu-v-sukhume-1049102520.html
Оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу в Сухуме
Оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу в Сухуме
Электроэнергия в Абхазию из России с начала ноября поставляется из России на коммерческой основе. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T21:31+0300
2023-11-16T21:31+0300
2023-11-16T21:40+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
абхазия
майнинг в абхазии
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_67617e48053c2549d699c1084ac1881a.jpg
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Работа оперативного штаба по борьбе с майнингом криптовалюты возобновилась в Сухуме по поручению президента, рассказал на совещании глава города Беслан Эшба.По словам начальника УВД по Сухуму Астамура Хагуш, работа по борьбе с незаконной добычей криптовалюты не прекращалась. Он отметил, что было проверено 1112 квартир, 712 домовладений, 405 подвалов. Начальник отдела "Энергосбыта" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил, что до конца года количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии приблизится к 13 тысячам, это охватывает более 50% абонентов. Количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии Беслан Эшба подчеркнул, что борьба с незаконной добычей криптовалюты станет жестче - оборудование не только будут изымать, но и сразу же утилизировать.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba1870b3f5675eb040d4a8eee0322150.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, администрация города сухум, абхазия, майнинг в абхазии, электроэнергия
сухум, администрация города сухум, абхазия, майнинг в абхазии, электроэнергия
Оперштаб по борьбе с майнингом возобновил работу в Сухуме
21:31 16.11.2023 (обновлено: 21:40 16.11.2023)
Электроэнергия в Абхазию из России с начала ноября поставляется из России на коммерческой основе.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Работа оперативного штаба по борьбе с майнингом криптовалюты возобновилась в Сухуме по поручению президента, рассказал на совещании глава города Беслан Эшба.
"Мы будем создавать снова оперативные группы, которые будут выявлять места, где установлена аппаратура для майнинга. Хочу отметить, что за годы работы нашего оперативного штаба существенно сократились нагрузки на электросети", - отметил Эшба.
По словам начальника УВД по Сухуму Астамура Хагуш, работа по борьбе с незаконной добычей криптовалюты не прекращалась. Он отметил, что было проверено 1112 квартир, 712 домовладений, 405 подвалов.
Начальник отдела "Энергосбыта" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил, что до конца года количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии приблизится к 13 тысячам, это охватывает более 50% абонентов.
Количество установленных счетчиков учета потребления электроэнергии
Беслан Эшба подчеркнул, что борьба с незаконной добычей криптовалюты станет жестче - оборудование не только будут изымать, но и сразу же утилизировать.