https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/printsipy-raboty-s-nepravitelstvennymi-organizatsiyami-obsudili-v-mid-abkhazii-1049102205.html

Принципы работы с неправительственными организациями обсудили в МИД Абхазии

Принципы работы с неправительственными организациями обсудили в МИД Абхазии

Онлайн встреча главы МИД Инала Ардзинба с представителями органов госвласти и экспертами дружественных стран, посвященная взаимодействию с агентствами ООН и... 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T20:30+0300

2023-11-16T20:30+0300

2023-11-16T20:53+0300

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Инал Ардзинба рассказал, что 6 ноября состоялось заседание Общественного совета при МИД Абхазии и "существенная часть" участников согласились с актуальностью разработки новых подходов во взаимодействии с международными неправительственными организациями и агентствами ООН.Глава МИД республики добавил, что 16 ноября состоялась встреча с представителями неправительственных организаций и агентств ООН. Он отметил, что значительная часть представителей агентств ООН в очередной раз проигнорировали приглашение, что воспринимается как "подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации"."При этом отдельные структуры реализуют, действительно, важные проекты, мы это понимаем, и надеемся на то, что благородные проекты останутся гуманитарными, не будут переходить в политическую плоскость и угрожать национальной безопасности нашей страны", - отметил он.Асмат Цвижба, SputnikУказ президентаПо словам Инала Ардзинба, существенная часть анкет, которая подается в МИД от неправительственных организаций содержит размытую информацию, которая отличается от практической реализации проектов МНПО.Инал Ардзинба заявил, что в ближайшее время готовится указ президента, который определит новые подходы к взаимодействию с МНПО и агентствами ООН. Указ внесет изменения в регулирование деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии."Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачности их деятельности, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности", - сказал он.Приводя в пример влияния западных организаций через НПО на внешнюю и внутреннюю политику в Абхазии, Инал Ардзинба рассказал, что на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID, которое действует в Абхазии через организацию ПРООН, опубликована информация, что в республике реализуются проекты, нацеленные на "противодействие пагубному влиянию Кремля" и "восстановление территориальной целостности Грузии".Международный опытНароды Латинской Америки ведут долгую борьбу против политики вмешательства во внутренние и внешние дела государств, заявил в обращении министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.Монкада рассказал, что в 2018 году народ Никарагуа столкнулся с попыткой государственного переворота, организованного политическими группами, в которые входили НПО, связанные с организованной преступностью. Убытки от госпереворота и его последствий оцениваются в 17 миллиардов долларов."Они осуществляли похищения, пытки, вымогательства, убийства, грабежи, блокирование дорог, разрушения и поджоги государственных и частных зданий. Эта попытка государственного переворота финансировалась со стороны, в первую очередь Соединенными Штатами", - сказал он.По словам главы МИД Никарагуа, в ответ на попытку госпереворота Национальная ассамблея приняла Закон о регулировании деятельности иностранных агентов, Закон о защите права народа на независимость, суверенитет и самоопределение, Закон о культуре диалога, примирения, безопасности, труда и мира.После провала попытки государственного переворота, США и страны ЕС применили санкции, блокаду и односторонние принудительные экономические меры, заявил Монкада."Принудительные меры и санкции на деле негативно сказываются на населении, в первую очередь самой бедной его части. Никарагуа уважает международное право и требует взаимности, Никарагуа выступает за многополярный справедливый мир, мир равенства и солидарности, который сократит бедность и неравенство во всем мире. Мы продолжим твердо защищать мир и безопасность и продолжим применять нашу модель христианского, социалистического и солидарного развития для благополучия наших семей и сообществ для всеобщего блага никарагуанского народа", - подчеркнул он.Полномочный представитель Абхазии в Приднестровской Молдавской республике Александр Ватаман, рассказала, что деятельность некоммерческих организаций в стране опирается на широкую нормативно-правовую базу, в которой есть запрет на занятие политической деятельностью.Он рассказал, что с 2021 года приднестровские НКО участвовали в конкурсе на получение президентских грантов на реализацию проектов. Ежегодно на эти цели в бюджете ПМР предусмотрено до 180 тысяч долларов.По словам Ватамана, деятельности НКО уделяется серьезное внимание в целях недопущения их политизации, исключения влияния внешних финансовых доноров как на ситуацию внутри страны, так и на отношения с Молдавией. Он подчеркнул, что работа молдавских НКО в Приднестровье находится под запретом.Он рассказал, что в республике все еще работают Красный крест и Красный полумесяц, которые координируют свою деятельность с министерствами. По словам Али, в республике есть местные НПО, которые играют важную роль, оказывают поддержку в развитии многих гуманитарных проектов в Сирии.Главный редактор московской редакции Альфа news Айк Халатян рассказал о деятельности неправительственных организаций в Армении. По его словам, благодаря деятельности НКО в Армении удалось воспитать "плеяду людей", для которых указания иностранных центров важнее, чем интересы своей страны.СМИ, которые финансируются западными организациями в Армении, проводят политику, которая не соответствует интересам республики и поднимают антироссийские настроения, считает Халатян. По его словам, США выделяют более 17 миллионов долларов на техническое обеспечение и программы для армянских журналистов.Продолжая тему, Инал Ардзинба отметил, что в новом указе президента Абхазии НПО будет запрещено финансирование медиа-проектов, цель которых освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/tarkil-obyasnil-vazhnost-kontrolya-nad-deyatelnostyu-npo-v-abkhazii-1045640273.html

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