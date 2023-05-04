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Таркил объяснил важность контроля над деятельностью НПО в Абхазии
Таркил объяснил важность контроля над деятельностью НПО в Абхазии
В период, когда меняется глобальная картина мира, Абхазия должна как можно четче выстраивать свой образ на международной арене и следовать национальным... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T22:55+0300
2023-05-04T22:55+0300
2023-05-04T22:55+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Государству необходимо активно воздействовать на ход политических процессов, в том числе на деятельность НПО, считает советник главы МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Мартин Таркил. Его статья опубликована на сайте ведомства."Международные организации продолжают осуществлять свою деятельность, работа продолжается, и вопрос о том, как бы "взять и запретить ее" (попытки обвинить МИД в таком желании звучали на многих платформах) совсем не стоит на повестке дня. Вопрос лишь в одном – упорядочить это общение и реализовывать все утвержденные проекты в соответствии с ранее согласованным планом", - написал он. Таркил пояснил, что деятельность многих организаций началась после окончания Отечественной войны народа Абхазии и имела важное значение, когда страна находилась в блокаде. Поддержка уязвимых слоев населения, которой занимаются НПО, остается полезной и сейчас.Он подчеркнул, что республика дорожит любыми контактами с миром, пусть на данном этапе это происходит через международные организации. Но в первую очередь государству необходимо блюсти свои национальные интересы, строить независимое от Грузии демократическое государство с рыночной экономикой.Важно не допустить ситуации, пишет Таркил, в которой НПО могут стать инструментами продвижения интересов недружественных Абхазии стран. Особенно это актуально в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Поэтому республика должна четко и ясно определить свое место в мире, где она выступает за гуманитарные ценности, которые ее стратегический партнер защищает на Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/protesty-v-gruzii-i-mir-v-abkhazii-maksim-gvindzhiya-dal-intervyu-solovev-live-1044577422.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ardzinba-ukazal-na-rol-gosdepa-ssha-v-protestakh-v-gruzii-1044519622.html
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абхазия, новости, мид абхазии
Таркил объяснил важность контроля над деятельностью НПО в Абхазии
В период, когда меняется глобальная картина мира, Абхазия должна как можно четче выстраивать свой образ на международной арене и следовать национальным интересам.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik.
Государству необходимо активно воздействовать на ход политических процессов, в том числе на деятельность НПО, считает советник главы МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Мартин Таркил. Его статья опубликована
на сайте ведомства.
"Международные организации продолжают осуществлять свою деятельность, работа продолжается, и вопрос о том, как бы "взять и запретить ее" (попытки обвинить МИД в таком желании звучали на многих платформах) совсем не стоит на повестке дня. Вопрос лишь в одном – упорядочить это общение и реализовывать все утвержденные проекты в соответствии с ранее согласованным планом", - написал он.
Таркил пояснил, что деятельность многих организаций началась после окончания Отечественной войны народа Абхазии и имела важное значение, когда страна находилась в блокаде. Поддержка уязвимых слоев населения, которой занимаются НПО, остается полезной и сейчас.
Он подчеркнул, что республика дорожит любыми контактами с миром, пусть на данном этапе это происходит через международные организации. Но в первую очередь государству необходимо блюсти свои национальные интересы, строить независимое от Грузии демократическое государство с рыночной экономикой.
Важно не допустить ситуации, пишет Таркил, в которой НПО могут стать инструментами продвижения интересов недружественных Абхазии стран. Особенно это актуально в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Поэтому республика должна четко и ясно определить свое место в мире, где она выступает за гуманитарные ценности, которые ее стратегический партнер защищает на Донбассе.