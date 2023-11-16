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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T21:00+0300
2023-11-16T21:00+0300
2023-11-16T21:38+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В пятницу, 17 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 ноября
21:00 16.11.2023 (обновлено: 21:38 16.11.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В пятницу, 17 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.