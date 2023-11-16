https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-17-noyabrya-1049102795.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В пятницу, 17 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии