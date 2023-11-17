https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bolee-60-semey-poluchat-pomosch-v-ramkakh-zhilischnoy-programmy-v-2023-godu-1049102652.html
Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году
Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году
Жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T09:40+0300
2023-11-17T09:40+0300
2023-11-17T10:39+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия. Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной суммой. После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье. На сегодняшний день жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет. Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости. Искать жилье участник программы может в любом районе Абхазии. Если подходящая недвижимость находится, то участник программы заключает договор с продавцом. После чего средства перечисляются на расчетный счет продавца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-uvelichenii-finansirovaniya-gosprogrammy-zhilische--1045643684.html
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абхазия, общество, экономика, министерство социального развития новосибирской области
абхазия, общество, экономика, министерство социального развития новосибирской области
Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году
09:40 17.11.2023 (обновлено: 10:39 17.11.2023)
Жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия.
Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной суммой.
После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье.
На сегодняшний день жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей.
"То есть граждане уже приобрели жилье на эту сумму. Остальные пока еще в поисках подходящего жилья", – пояснил Черкезия.
Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет.
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости.
Искать жилье участник программы может в любом районе Абхазии. Если подходящая недвижимость находится, то участник программы заключает договор с продавцом. После чего средства перечисляются на расчетный счет продавца.