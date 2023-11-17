Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bolee-60-semey-poluchat-pomosch-v-ramkakh-zhilischnoy-programmy-v-2023-godu-1049102652.html
Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году
Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году
Жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T09:40+0300
2023-11-17T10:39+0300
в абхазии
абхазия
общество
экономика
министерство социального развития новосибирской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040555826_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_10fd72e3b3ce5b460fc55b0890ae8914.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия. Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной суммой. После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье. На сегодняшний день жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет. Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости. Искать жилье участник программы может в любом районе Абхазии. Если подходящая недвижимость находится, то участник программы заключает договор с продавцом. После чего средства перечисляются на расчетный счет продавца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-uvelichenii-finansirovaniya-gosprogrammy-zhilische--1045643684.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040555826_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_081dd4fd3209c89220a4cd4c287b969a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, общество, экономика, министерство социального развития новосибирской области
абхазия, общество, экономика, министерство социального развития новосибирской области

Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году

09:40 17.11.2023 (обновлено: 10:39 17.11.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия.
Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной суммой.
Гражданин и начальник: Черкезия о госпрограмме Жилище - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2023
Радио
Гражданин и начальник: Черкезия об увеличении финансирования госпрограммы "Жилище"
8 мая, 10:15
После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье.
На сегодняшний день жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей.

"То есть граждане уже приобрели жилье на эту сумму. Остальные пока еще в поисках подходящего жилья", – пояснил Черкезия.

Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет.
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости.
Искать жилье участник программы может в любом районе Абхазии. Если подходящая недвижимость находится, то участник программы заключает договор с продавцом. После чего средства перечисляются на расчетный счет продавца.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0