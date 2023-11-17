https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bolee-60-semey-poluchat-pomosch-v-ramkakh-zhilischnoy-programmy-v-2023-godu-1049102652.html

Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году

Более 60 семей получат помощь в рамках жилищной программы в 2023 году

Жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-17T09:40+0300

2023-11-17T09:40+0300

2023-11-17T10:39+0300

в абхазии

абхазия

общество

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия. Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной суммой. После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье. На сегодняшний день жилищная программа на 2023 год реализована на 38,6 миллиона рублей из предусмотренных 60 миллионов рублей. Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет. Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости. Искать жилье участник программы может в любом районе Абхазии. Если подходящая недвижимость находится, то участник программы заключает договор с продавцом. После чего средства перечисляются на расчетный счет продавца.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-uvelichenii-finansirovaniya-gosprogrammy-zhilische--1045643684.html

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