https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bolee-milliarda-rubley-budet-stoit-ustanovka-schetchikov-vsem-abonentam-abkhazii-1049104429.html

Более миллиарда рублей будет стоить установка счетчиков всем абонентам Абхазии

Более миллиарда рублей будет стоить установка счетчиков всем абонентам Абхазии

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Установка счетчиков потребления электроэнергии всем абонентам Абхазии с учетом уже реализованных мероприятий будет стоить чуть больше... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

энергосбережение

абхазия

экономика

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Установка счетчиков потребления электроэнергии всем абонентам Абхазии с учетом уже реализованных мероприятий будет стоить чуть больше миллиарда рублей, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Она подчеркнула, что тарифная политика будет эффективной только тогда, когда есть полноценная, правильная система учета. "У нас в этом смысле есть серьезные проблемы, и, как вы знаете, в 2022 году мы утвердили соответствующую отраслевую программу, по которой идет финансирование из бюджетных средств мероприятий по приобретению и установке приборов учета. Но для того чтобы охватить весь объем абонентов, надо потратить с учетом уже реализованных мероприятий чуть больше миллиарда рублей", – отметила Озган.По ее словам, покрыть расходы надо либо из собственных средств, что невозможно сделать единовременно в таком объеме, либо за счет привлеченных средств."Сейчас валовая выручка, которая формируется в "Черноморэнерго" в два раза выше, чем была, но все равно минимальная для того, чтобы нормально функционировать. К примеру, за неполные 11 месяцев этого года выручка компании составила более 700 млн руб, к примеру, в 2021 и в 2020 году выручка не доходила до 400 млн руб", – добавила министр экономики.В ближайшее время необходимо решить системные вопросы, без которых ситуация в энергосистеме не изменится, считает Озган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/ozgan-chtoby-vyvesti-energosistemu-iz-krizisa-neobkhodim-obosnovannyy-tarif-1049101913.html

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