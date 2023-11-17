https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-noyabrya-1049116116.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 ноября, в Абхазии ожидается в субботу переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах - снег.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии