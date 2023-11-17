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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T19:40+0300
2023-11-17T19:40+0300
2023-11-17T19:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 ноября, в Абхазии ожидается в субботу переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах - снег.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 ноября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 ноября, в Абхазии ожидается в субботу переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах - снег.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.