https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/rossiya-otmenila-vremennye-ogranicheniya-na-eksport-avtomobilnogo-benzina-1049116461.html
Россия отменила временные ограничения на экспорт автомобильного бензина
Россия отменила временные ограничения на экспорт автомобильного бензина
Временный запрет на экспорт бензина действовал с 21 сентября. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T19:53+0300
2023-11-17T19:53+0300
2023-11-17T19:53+0300
бензин
россия
экономика
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnk. Правительство России отменило временные ограничения на экспорт автомобильного бензина в связи с насыщением внутреннего рынка.Запрет действовал с 21 сентября, его снятие объяснили насыщением внутреннего рынка и существенным снижением биржевых оптовых цен на бензин.Отмечается, что в настоящее время запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн.Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/v-minek-abkhazii-nazvali-obem-kvoty-na-import-topliva-iz-rossii--1048235485.html
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бензин, россия, экономика
бензин, россия, экономика
Россия отменила временные ограничения на экспорт автомобильного бензина
Временный запрет на экспорт бензина действовал с 21 сентября.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnk. Правительство России отменило временные ограничения на экспорт автомобильного бензина в связи с насыщением внутреннего рынка.
Запрет действовал с 21 сентября, его снятие объяснили насыщением внутреннего рынка и существенным снижением биржевых оптовых цен на бензин.
"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации", - говорится в сообщении Кабмина.
Отмечается, что в настоящее время запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн.
Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.