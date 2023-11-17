https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/tri-slona-dalnemagistralnoy-aviatsii-rossii-il-96-400m-il-76md-90a-i-tu-144-1049100890.html

"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144

"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144

Возрождение в России производства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов подтверждает технологический суверенитет, открывает новую эру гражданской... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-17T08:55+0300

2023-11-17T08:55+0300

2023-11-17T10:42+0300

аналитика

авиация

россия

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Александр Хроленко, военный обозревательМинистр транспорта РФ Виталий Савельев 15 ноября заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144 на новой технологической базе. Это не фигура речи по случаю XVII Международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе (Москва). Страна обладает всеми компетенциями, научно-производственной базой и самой большой в мире территорией, которая требует развития сверхзвуковой гражданской авиации.Усиленное крыло и модернизированные шасси допускают автономное базирование, эксплуатацию этой машины на необорудованных аэродромах, грунтовых взлетно-посадочных полосах. Идут переговоры о продаже до 50 самолетов Ил-76МД-90А в страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.Немногим ранее, 1 ноября, совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М, построенный на Воронежском авиазаводе. Этот самолет с двигателями ПС‑90А1 способен перебросить 40 тонн полезной нагрузки или 400 пассажиров на расстояние 8100 км с крейсерской скоростью 850 км/час. Максимальная полезная нагрузка Ил-96-400М – 58 тонн.Воздушные корабли такого класса в мире строят только Европейская корпорация Airbus и американская компания Boeing. Гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подчеркнул: "Программа Ил-96-400М стартовала по решению президента России. Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны".Мы наблюдаем начало новой эры дальнемагистральной авиации РФ. Заметим, первый в мире серийный пассажирский сверхзвуковой авиалайнер также построили в Воронеже (в марте 1972 года), и министр транспорта РФ Виталий Савельев напомнил вчера о "реинкарнации" Ту-144 совершенно неслучайно.Обгоняя "Боинг" и "Конкорд"Создание первого в мире пассажирского лайнера, способного летать с крейсерской скоростью более 2000 км/час знаменовало победу СССР в мировой гонке технологий. Ту-144 впервые преодолел звуковой барьер 5 июня 1969, на высоте 11000 метров. Британско-французский "Конкорд" взлетел и преодолел сверхзвук на несколько месяцев позже. Опытный Ту-144 в мае 1970 года преодолел рубеж в 2 Маха (2150 км/час) на высоте 16300 метров. Построенные на Воронежском авиазаводе серийные сверхзвуковые лайнеры летали в Алма-Ату, Берлин, Варшаву, Париж, Прагу, Софию и Хабаровск (сверхзвуковая дальность – 2920 км, практически потолок – 20 тысяч метров).Россия не утратила высокотехнологичный потенциал авиационной промышленности, которая сегодня помогает укреплять обороноспособность и государственный суверенитет (Су-57, Су-35С, Су-30СМ), а завтра – обеспечит достижение новых рубежей "гражданского сверхзвука" и значительно ускорит экономическое развитие самой большой в мире страны, протяженностью более 9000 км с востока на запад, и 4000 км – с севера на юг.Базовые условия для успешного развития дальнемагистральной и сверхзвуковой гражданской авиации "на земле" сомнений не вызывают. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. ОАК входит в структуру Госкорпорации Ростех, и это крупнейшая машиностроительная компания страны – 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах Федерации, с консолидированной выручкой в 2022 году более 2,1 трлн рублей. Доля гражданской продукции составляет свыше 44%.С другой стороны, очевидна стратегическая зависимость авиапромышленности Запада от России, обладающей огромными ресурсами. Напомню, российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть поставок "крылатого" титана для компании Boeing, и до 60% – корпорации Airbus. Евросоюз не готов отказаться от российского титана – даже в рамках антироссийских санкций. Российские технологии и ресурсы объективно обеспечивают значительные конкурентные преимущества.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, авиация, россия