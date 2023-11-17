https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/tri-slona-dalnemagistralnoy-aviatsii-rossii-il-96-400m-il-76md-90a-i-tu-144-1049100890.html
"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144
"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144
Возрождение в России производства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов подтверждает технологический суверенитет, открывает новую эру гражданской... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T08:55+0300
2023-11-17T08:55+0300
2023-11-17T10:42+0300
аналитика
авиация
россия
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Александр Хроленко, военный обозревательМинистр транспорта РФ Виталий Савельев 15 ноября заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144 на новой технологической базе. Это не фигура речи по случаю XVII Международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе (Москва). Страна обладает всеми компетенциями, научно-производственной базой и самой большой в мире территорией, которая требует развития сверхзвуковой гражданской авиации.Усиленное крыло и модернизированные шасси допускают автономное базирование, эксплуатацию этой машины на необорудованных аэродромах, грунтовых взлетно-посадочных полосах. Идут переговоры о продаже до 50 самолетов Ил-76МД-90А в страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.Немногим ранее, 1 ноября, совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М, построенный на Воронежском авиазаводе. Этот самолет с двигателями ПС‑90А1 способен перебросить 40 тонн полезной нагрузки или 400 пассажиров на расстояние 8100 км с крейсерской скоростью 850 км/час. Максимальная полезная нагрузка Ил-96-400М – 58 тонн.Воздушные корабли такого класса в мире строят только Европейская корпорация Airbus и американская компания Boeing. Гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подчеркнул: "Программа Ил-96-400М стартовала по решению президента России. Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны".Мы наблюдаем начало новой эры дальнемагистральной авиации РФ. Заметим, первый в мире серийный пассажирский сверхзвуковой авиалайнер также построили в Воронеже (в марте 1972 года), и министр транспорта РФ Виталий Савельев напомнил вчера о "реинкарнации" Ту-144 совершенно неслучайно.Обгоняя "Боинг" и "Конкорд"Создание первого в мире пассажирского лайнера, способного летать с крейсерской скоростью более 2000 км/час знаменовало победу СССР в мировой гонке технологий. Ту-144 впервые преодолел звуковой барьер 5 июня 1969, на высоте 11000 метров. Британско-французский "Конкорд" взлетел и преодолел сверхзвук на несколько месяцев позже. Опытный Ту-144 в мае 1970 года преодолел рубеж в 2 Маха (2150 км/час) на высоте 16300 метров. Построенные на Воронежском авиазаводе серийные сверхзвуковые лайнеры летали в Алма-Ату, Берлин, Варшаву, Париж, Прагу, Софию и Хабаровск (сверхзвуковая дальность – 2920 км, практически потолок – 20 тысяч метров).Россия не утратила высокотехнологичный потенциал авиационной промышленности, которая сегодня помогает укреплять обороноспособность и государственный суверенитет (Су-57, Су-35С, Су-30СМ), а завтра – обеспечит достижение новых рубежей "гражданского сверхзвука" и значительно ускорит экономическое развитие самой большой в мире страны, протяженностью более 9000 км с востока на запад, и 4000 км – с севера на юг.Базовые условия для успешного развития дальнемагистральной и сверхзвуковой гражданской авиации "на земле" сомнений не вызывают. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. ОАК входит в структуру Госкорпорации Ростех, и это крупнейшая машиностроительная компания страны – 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах Федерации, с консолидированной выручкой в 2022 году более 2,1 трлн рублей. Доля гражданской продукции составляет свыше 44%.С другой стороны, очевидна стратегическая зависимость авиапромышленности Запада от России, обладающей огромными ресурсами. Напомню, российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть поставок "крылатого" титана для компании Boeing, и до 60% – корпорации Airbus. Евросоюз не готов отказаться от российского титана – даже в рамках антироссийских санкций. Российские технологии и ресурсы объективно обеспечивают значительные конкурентные преимущества.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, авиация, россия
аналитика, авиация, россия
"Три слона" дальнемагистральной авиации России: Ил-96-400М, Ил-76МД-90А и Ту-144
08:55 17.11.2023 (обновлено: 10:42 17.11.2023)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Возрождение в России производства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов подтверждает технологический суверенитет, открывает новую эру гражданской авиации страны.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Министр транспорта РФ Виталий Савельев 15 ноября заявил, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания сверхзвукового пассажирского авиалайнера Ту-144 на новой технологической базе. Это не фигура речи по случаю XVII Международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе (Москва). Страна обладает всеми компетенциями, научно-производственной базой и самой большой в мире территорией, которая требует развития сверхзвуковой гражданской авиации.
На авиасалоне Dubai Airshow-2023 вызвал огромный интерес специалистов российский глубоко модернизированный (обновлено более 70% систем и агрегатов) тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76, способный взять на борт до 60 тонн полезной нагрузки, перебросить людей и технику со скоростью 800 км/час на расстояние до 5000 км.
Усиленное крыло и модернизированные шасси допускают автономное базирование, эксплуатацию этой машины на необорудованных аэродромах, грунтовых взлетно-посадочных полосах. Идут переговоры о продаже до 50 самолетов Ил-76МД-90А в страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Немногим ранее, 1 ноября, совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М, построенный на Воронежском авиазаводе. Этот самолет с двигателями ПС‑90А1 способен перебросить 40 тонн полезной нагрузки или 400 пассажиров на расстояние 8100 км с крейсерской скоростью 850 км/час. Максимальная полезная нагрузка Ил-96-400М – 58 тонн.
Воздушные корабли такого класса в мире строят только Европейская корпорация Airbus и американская компания Boeing. Гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подчеркнул: "Программа Ил-96-400М стартовала по решению президента России. Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность различных регионов страны".
Мы наблюдаем начало новой эры дальнемагистральной авиации РФ. Заметим, первый в мире серийный пассажирский сверхзвуковой авиалайнер также построили в Воронеже (в марте 1972 года), и министр транспорта РФ Виталий Савельев напомнил вчера о "реинкарнации" Ту-144 совершенно неслучайно.
Обгоняя "Боинг" и "Конкорд"
Создание первого в мире пассажирского лайнера, способного летать с крейсерской скоростью более 2000 км/час знаменовало победу СССР в мировой гонке технологий. Ту-144 впервые преодолел звуковой барьер 5 июня 1969, на высоте 11000 метров. Британско-французский "Конкорд" взлетел и преодолел сверхзвук на несколько месяцев позже. Опытный Ту-144 в мае 1970 года преодолел рубеж в 2 Маха (2150 км/час) на высоте 16300 метров. Построенные на Воронежском авиазаводе серийные сверхзвуковые лайнеры летали в Алма-Ату, Берлин, Варшаву, Париж, Прагу, Софию и Хабаровск (сверхзвуковая дальность – 2920 км, практически потолок – 20 тысяч метров).
Построили всего 16 самолетов. Производство Ту-144 остановили в 1981 году – по целому ряду причин, включая высокую стоимость эксплуатации ("Конкорд" также уступил небо более экономичным дозвуковым авиалайнерам). И все же, опыт создания Ту-144 в дальнейшем пригодился в разработке тяжелых сверхзвуковых самолетов Ту-22М и Ту-160, которые до сего дня эффективно укрепляют обороноспособность России. Кроме того, американская компания "Боинг" и АНТК имени А.Н. Туполева в 1999 году успешно завершили программу совместных исследований на Ту-144ЛЛ для создания перспективного пассажирского сверхзвукового самолета.
Россия не утратила высокотехнологичный потенциал авиационной промышленности, которая сегодня помогает укреплять обороноспособность и государственный суверенитет (Су-57, Су-35С, Су-30СМ), а завтра – обеспечит достижение новых рубежей "гражданского сверхзвука" и значительно ускорит экономическое развитие самой большой в мире страны, протяженностью более 9000 км с востока на запад, и 4000 км – с севера на юг.
Базовые условия для успешного развития дальнемагистральной и сверхзвуковой гражданской авиации "на земле" сомнений не вызывают. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. ОАК входит в структуру Госкорпорации Ростех, и это крупнейшая машиностроительная компания страны – 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах Федерации, с консолидированной выручкой в 2022 году более 2,1 трлн рублей. Доля гражданской продукции составляет свыше 44%.
С другой стороны, очевидна стратегическая зависимость авиапромышленности Запада от России, обладающей огромными ресурсами. Напомню, российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть поставок "крылатого" титана для компании Boeing, и до 60% – корпорации Airbus. Евросоюз не готов отказаться от российского титана – даже в рамках антироссийских санкций. Российские технологии и ресурсы объективно обеспечивают значительные конкурентные преимущества.
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