https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-desant-v-more-v-rayone-sevastopolya-1049124789.html

Авиация России уничтожила украинский десант в море в районе Севастополя

Авиация России уничтожила украинский десант в море в районе Севастополя

Также были уничтожены семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T16:05+0300

2023-11-18T16:05+0300

2023-11-18T16:05+0300

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота России уничтожила украинский быстроходный катер с десантниками в районе Севастополя. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой силе и военной технике Украины в 102 районах.Также уничтожены склад авиабоеприпасов на аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области, два арсенала в районе Карпиловки и Александровки, склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ у Волчанска и склад топлива для военной техники в Одесской области.Средства ПВО России за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 20 беспилотников. Ведомство также сообщает, что за сутки на Запорожском направлении были отражены четыре атаки, уничтожено до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля. На Херсонском направлении поражены 75 бойцов ВСУ и четыре автомобиля, артиллерийская система М777, две гаубицы "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". На Купянском направлении отражены две атаки, уничтожено до 30 солдат ВСУ, два пикапа, на Краснолиманском направлении суточные потери противника составили до 200 солдат убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 180 военных, боевую машину пехоты "Bradley", три пикапа, гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком направлении - до 70 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/tekhnologicheskiy-proval-nato-snaryadov-dlya-vsu-bolshe-ne-stanet-1049074905.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/patrushev-ukraina-pribegaet-k-terroristicheskim-metodam-v-protivostoyanii-s-rossiey-1048979759.html

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