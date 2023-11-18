https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/rossiya-otpravila-esche-30-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1049118321.html
Россия отправила еще 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
Россия отправила еще 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
Сотрудники МЧС России занимаются отправкой гуманитарных грузов в сектор Газа, а также эвакуацией россиян из анклава. 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T11:31+0300
2023-11-18T11:31+0300
2023-11-18T11:31+0300
россия
мчс рф
сектор газа
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. Воздушное судно прибудет в египетский город Эль-Ариш. Там гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа. Первый самолет с гуманитарным грузом для жителей анклава вылетел из России 19 октября, доставив в Египет 27 тонн помощи. С тех пор рейсы совершаются регулярно, всего для жителей сектора Газа Россия направила почти 190 тонн гумпомощи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/eto-drugoe-izrail-i--kollektivnaya-bezotvetstvennost-1049061506.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мчс рф, сектор газа
россия, мчс рф, сектор газа
Россия отправила еще 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
Сотрудники МЧС России занимаются отправкой гуманитарных грузов в сектор Газа, а также эвакуацией россиян из анклава.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik
. МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает
пресс-служба ведомства.
Самолет Ил-76 вылетел из Грозного. На его борту продукты, детское питание, средства гигиены, матрасы и подушки.
Воздушное судно прибудет в египетский город Эль-Ариш. Там гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.
Первый самолет с гуманитарным грузом для жителей анклава вылетел из России 19 октября, доставив в Египет 27 тонн помощи. С тех пор рейсы совершаются регулярно, всего для жителей сектора Газа Россия направила почти 190 тонн гумпомощи.