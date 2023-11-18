https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/rossiya-otpravila-esche-30-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1049118321.html

Россия отправила еще 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Россия отправила еще 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Сотрудники МЧС России занимаются отправкой гуманитарных грузов в сектор Газа, а также эвакуацией россиян из анклава. 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T11:31+0300

2023-11-18T11:31+0300

2023-11-18T11:31+0300

россия

мчс рф

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/05/1048937443_48:0:1611:879_1920x0_80_0_0_839e666d95ec38ab60d59747fda57c50.jpg

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. Воздушное судно прибудет в египетский город Эль-Ариш. Там гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа. Первый самолет с гуманитарным грузом для жителей анклава вылетел из России 19 октября, доставив в Египет 27 тонн помощи. С тех пор рейсы совершаются регулярно, всего для жителей сектора Газа Россия направила почти 190 тонн гумпомощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/eto-drugoe-izrail-i--kollektivnaya-bezotvetstvennost-1049061506.html

россия

сектор газа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мчс рф, сектор газа