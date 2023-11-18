https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/spetsbort-mchs-dostavit-v-moskvu-bolee-sta-semey-evakuirovannykh-iz-gazy-rossiyan-1049125599.html
Спецборт МЧС доставит в Москву более ста семей эвакуированных из Газы россиян
Спецборт МЧС доставит в Москву более ста семей эвакуированных из Газы россиян
Эвакуация россиян из подвергающегося регулярным обстрелам сектора Газа проводится сотрудниками МЧС России совместно с российскими дипломатами. Из анклава уже... 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T18:48+0300
2023-11-18T18:48+0300
2023-11-18T18:48+0300
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сектор газа
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Самолет МЧС России доставит в Москву 120 семей россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. По словам анестезиолога-реаниматолога отряда "Центроспас" МЧС Виктора Белинского, всем гражданам, обращавшимся к врачам, была оказана помощь, выделены лекарства, даны рекомендации. Прежде всего, внимание уделяли детям до трех лет и пожилым людям. КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. Через него анклав покидают иностранцы, находившиеся в Газе, и обладатели двойного гражданства. Также через этот пункт в анклав заезжают грузовики с гуманитарной помощью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/rossiya-otpravila-esche-30-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1049118321.html
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мчс россии, новости, сектор газа
мчс россии, новости, сектор газа
Спецборт МЧС доставит в Москву более ста семей эвакуированных из Газы россиян
Эвакуация россиян из подвергающегося регулярным обстрелам сектора Газа проводится сотрудниками МЧС России совместно с российскими дипломатами. Из анклава уже вывезено более 500 человек.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik.
Самолет МЧС России доставит в Москву 120 семей россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Более 220 человек были доставлены на автобусах в оперштаб МЧС России в Каире. Первая группа для отправки в Москву уже направляется в аэропорт.
По словам анестезиолога-реаниматолога отряда "Центроспас" МЧС Виктора Белинского, всем гражданам, обращавшимся к врачам, была оказана помощь, выделены лекарства, даны рекомендации. Прежде всего, внимание уделяли детям до трех лет и пожилым людям.
КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. Через него анклав покидают иностранцы, находившиеся в Газе, и обладатели двойного гражданства. Также через этот пункт в анклав заезжают грузовики с гуманитарной помощью.