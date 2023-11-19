https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/gruppa-iz-117-evakuirovannykh-iz-gazy-rossiyan-vyletela-v-moskvu-1049134354.html
Группа из 117 эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву
Группа из 117 эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву
Эвакуация россиян из подвергающегося бомбежкам сектора Газа проводится МЧС совместно с МИД России 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T20:23+0300
2023-11-19T20:23+0300
2023-11-19T20:23+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Очередной спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву со 117 эвакуированными из Газы россиянами на борту, сообщает пресс-служба ведомства. Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь. На сегодняшний день из зоны конфликта уже было вывезено более 550 человек. Работа оперштаба продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/spetsbort-mchs-dostavit-v-moskvu-bolee-sta-semey-evakuirovannykh-iz-gazy-rossiyan-1049125599.html
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россия, мчс рф, новости, сектор газа, правительство сектора газа
россия, мчс рф, новости, сектор газа, правительство сектора газа
Группа из 117 эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву
Эвакуация россиян из подвергающегося бомбежкам сектора Газа проводится МЧС совместно с МИД России
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
Очередной спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву со 117 эвакуированными из Газы россиянами на борту, сообщает
пресс-служба ведомства.
В пути их сопровождают медики и психологи.
Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.
На сегодняшний день из зоны конфликта уже было вывезено более 550 человек. Работа оперштаба продолжается.