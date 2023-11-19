https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/opredelena-pobeditelnitsa-konkursa-miss-vselennaya-1049131836.html

Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Определена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

"Мисс Вселенная" - один из самых престижных конкурсов красоты в мире, проводится ежегодно с 1952 года. 19.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Корону на 72-м конкурсе "Мисс Вселенная" завоевала 23-летняя никарагуанская модель Шейнис Паласиос, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост организаторов конкурса в соцсети Х. Финал конкурса прошел в Сальвадоре. Россию на нем представляла уроженка Санкт-Петербурга, победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева. Она не вошла в финальную двадцатку. Второе и третье места достались красавицам из Австралии и Таиланда. В топ-5 вошли также представительницы латиноамериканских стран - Пуэрто-Рико и Колумбии."Мисс Вселенная" - один из самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Он проводится с 1952 года, Россия принимает в нем участие с 1994 года. До нынешней победительницы титул самой красивой девушки во Вселенной с января 2023 года принадлежал американке Р’Бонни Габриэль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/ukol-krasoty-mozhet-li-plastika-podarit-schaste-1046533158.html

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