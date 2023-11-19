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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона и прохождения холодного атмосферного фронта. 19.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-19T18:20+0300
2023-11-19T18:20+0300
2023-11-19T18:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В понедельник, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. В понедельник, 20 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.