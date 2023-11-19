https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/rossiyskie-voyska-unichtozhili-khranilischa-topliva-vsu-na-aerodrome-kanatovo-1049132334.html

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ на аэродроме Канатово

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ на аэродроме Канатово

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение живой... 19.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-19T16:00+0300

2023-11-19T16:00+0300

2023-11-19T16:00+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Spuntik. Российский войска уничтожили хранилища топлива для украинской авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", уничтожили 31 украинский беспилотник.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки Киев потерял до 70 солдат и два автомобиля, на Краснолиманском направлении - до 30 бойцов, боевую бронированную машину и два автомобиля. На Донецком направлении за сутки российские войска отразили шесть атак противника, уничтожили до 240 украинских военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля, гаубицу "МСТА-Б".На Южно-Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 145 военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", на Запорожском направлении - до ста бойцов, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - до 20 солдат, два автомобиля, гаубицу "МСТА-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-desant-v-more-v-rayone-sevastopolya-1049124789.html

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