https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/blokadniki-prozhivayuschie-v-abkhazii-poluchat-vyplaty-ot-pravitelstva-rossii-1049138438.html

Блокадники, проживающие в Абхазии, получат выплаты от Правительства России

Блокадники, проживающие в Абхазии, получат выплаты от Правительства России

Решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T11:40+0300

2023-11-20T11:40+0300

2023-11-20T12:14+0300

в абхазии

правительство рф

россия

абхазия

вов

ветераны

блокада ленинграда

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте Кабмина.Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметили в Кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек.

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Sputnik Абхазия

правительство рф, россия, абхазия, вов, ветераны, блокада ленинграда