https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/blokadniki-prozhivayuschie-v-abkhazii-poluchat-vyplaty-ot-pravitelstva-rossii-1049138438.html
Блокадники, проживающие в Абхазии, получат выплаты от Правительства России
Блокадники, проживающие в Абхазии, получат выплаты от Правительства России
Решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T11:40+0300
2023-11-20T11:40+0300
2023-11-20T12:14+0300
в абхазии
правительство рф
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вов
ветераны
блокада ленинграда
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте Кабмина.Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Как отметили в Кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек.
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правительство рф, россия, абхазия, вов, ветераны, блокада ленинграда
правительство рф, россия, абхазия, вов, ветераны, блокада ленинграда
Блокадники, проживающие в Абхазии, получат выплаты от Правительства России
11:40 20.11.2023 (обновлено: 12:14 20.11.2023)
Решение приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату в 50 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, сообщается на сайте Кабмина.
"Более трех миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документы, необходимые для осуществления единовременных выплат, подписаны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей, она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.
Как отметили в Кабмине, выплаты должны получить около 60 тысяч человек.