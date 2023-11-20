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Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия
Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия
Нестор Гадлия стал чемпионом мира по тайскому боксу. Абхазский боец в финале первенства мира победил соперника из Узбекистана. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T14:45+0300
2023-11-20T14:45+0300
2023-11-20T16:03+0300
в абхазии
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия. Абхазский тайбоксер одержал победу в составе российской сборной в весовой категории 48 килограммов. Чемпионат проходил в Турции.Аслан Бжания поздравил юного спортсмена с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.Тренер боксера Теймураз Гергедава поблагодарил президента за ощутимую поддержку в развитии спорта в республике.
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аслан бжания, бокс, спорт, абхазия
аслан бжания, бокс, спорт, абхазия
Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия
14:45 20.11.2023 (обновлено: 16:03 20.11.2023)
Нестор Гадлия стал чемпионом мира по тайскому боксу. Абхазский боец в финале первенства мира победил соперника из Узбекистана.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия.
Абхазский тайбоксер одержал победу в составе российской сборной в весовой категории 48 килограммов. Чемпионат проходил в Турции.
Аслан Бжания поздравил юного спортсмена с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.
"Ты молодец. Мы рады твоим успехам. Также ты должен учиться хорошо и в школе", – сказал Аслан Бжания, обратив внимание на необходимость целеустремленности, упорства и уверенности в своих силах.
Тренер боксера Теймураз Гергедава поблагодарил президента за ощутимую поддержку в развитии спорта в республике.