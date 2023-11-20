https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/bzhaniya-prinyal-pobeditelya-pervenstva-mira-po-tayskomu-boksu-nestora-gadliya-1049142963.html

Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия

Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия

Нестор Гадлия стал чемпионом мира по тайскому боксу. Абхазский боец в финале первенства мира победил соперника из Узбекистана. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T14:45+0300

2023-11-20T14:45+0300

2023-11-20T16:03+0300

в абхазии

аслан бжания

бокс

спорт

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Президент Аслан Бжания принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия. Абхазский тайбоксер одержал победу в составе российской сборной в весовой категории 48 килограммов. Чемпионат проходил в Турции.Аслан Бжания поздравил юного спортсмена с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте.Тренер боксера Теймураз Гергедава поблагодарил президента за ощутимую поддержку в развитии спорта в республике.

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