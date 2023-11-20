https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-noyabrya-1049143525.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона и холодного атмосферного фронта. 20.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-20T15:30+0300
2023-11-20T15:30+0300
2023-11-20T15:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Во вторник, 21 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона и холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Во вторник, 21 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.