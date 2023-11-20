https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-21-noyabrya-1049143525.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 ноября

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием атлантического циклона и холодного атмосферного фронта. 20.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-20T15:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Во вторник, 21 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии