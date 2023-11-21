https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/dokumentalnyy-film-maydan-povorot-na-voynu-pokazali-v-sukhume-1049161795.html

Документальный фильм "Майдан. Поворот на войну" показали в Сухуме

Документальный фильм "Майдан. Поворот на войну" показали в Сухуме

Документальный фильм "Майдан. Поворот на войну" подготовлен Международным информационным агентством "Россия сегодня", он вышел в 2022 году. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T19:05+0300

2023-11-21T19:05+0300

2023-11-21T19:05+0300

майдан незалежности

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Показ документального фильма "Майдан. Поворот на войну" состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 21 ноября."Ровно десять лет назад начался так называемый Майдан Незалежности, который стал началом целой цепи событий, в том числе той ситуации, в которой мы живем сейчас. Он привел к кровавому перевороту, когда к власти пришли неонацисты", - сказал посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Он отметил, что плечом к плечу с российской армией стоят абхазские герои."Мы вспоминали недавно отмеченное 30-летие Победы, в те годы и позднее россияне приходили на помощь абхазам. Сейчас к нам на помощь приходят абхазы, в этом суть наших братских отношений, отношений союзничества и стратегического партнерства", - добавил дипломат.На показе документального фильма присутствовало, в том числе руководство страны - вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб.Документальный фильм "Майдан. Поворот на войну" снимался с 2014 по 2022 годы. Съемочная группа RT Documentary собрала ход событий восьми лет.21 ноября исполнилось 10 лет с начала "евромайдана". В этот день в 2013 году в Киеве начались протесты из-за решения правительства страны приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом.Протест вылился в массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с силовиками, что стало причиной многочисленных жертв. Затяжной кризис при открытой поддержке Запада привел к государственному перевороту и захвату власти оппозицией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/shurgalin-maydan-stal-samym-chernym-pyatnom-v-noveyshey-istorii-ukrainy-1049147785.html

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