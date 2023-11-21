https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/klyuchevaya-figura-kak-proshla-nauchnaya-konferentsiya-v-chest-70-letiya-vladimira-zantariya-1049156716.html

Ключевая фигура: как прошла научная конференция в честь 70-летия Владимира Зантария

Ключевая фигура: как прошла научная конференция в честь 70-летия Владимира Зантария

Известный абхазский поэт, ученый, общественно-политический деятель Владимир Зантария отметил свой юбилей 27 сентября. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T14:45+0300

2023-11-21T14:45+0300

2023-11-21T14:55+0300

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Научная конференция "Доверяя вдохновению и каждодневному труду", посвященная 70-летию поэта, литературоведа, доктора филологических наук Владимира Зантария прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.Он отметил, что юбиляр посвятил много творческой энергии подготовке "Абхазского биографического словаря", систематически принимает участие в работе сессии Абхазского института гуманитарных исследований, выступает на международных научных конференциях. В своих научных изысканиях Зантария предлагает вниманию ученых не только литературоведческие темы, но и вопросы, касающиеся аспектов взаимовлияния художественной литературы и философии, подчеркнул Ашуба."Вы хорошо знаете о его вкладе в национально-освободительное движение, становление национального телевидения и радиовещания, печати. Ему было доверено зачитать текст знаменитого и судьбоносного "Лыхненского обращения", на многотысячном митинге в 1989 году. Обращение открыло новую страницу в новейшей истории Абхазии", - сказал директор АбИГИ.С поздравительной речью и научным докладом выступила Народный поэт Карачаево-Черкессии Лариса Шебзухова. Она подчеркнула, что деятельность Владимира Зантария настолько многогранна и разнообразна, что это позволяет его выделить как ключевую личность в современном культурном и общественном пространстве Абхазии.С анализом творчества Владимира Зантария также выступили научные сотрудники отдела литературы Абхазского института гуманитарных исследований Дифа Габниа и Инал Гицба. Во время конференции были зачитаны и поздравительные письма от зарубежных ученых и литераторов.Владимир Зантария – поэт, прозаик, доктор филологических наук, автор ряда статей о проблемах абхазской литературы, общественно-политический деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Зантария Заслуженный работник культуры Абхазии, член Ассоциации писателей Абхазии и Союза писателей России, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/stranitsy-zhizni-poeta-vladimiru-zantariya-ispolnilos-70-let-1048267617.html

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