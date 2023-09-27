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Страницы жизни поэта: Владимиру Зантария исполнилось 70 лет

Страницы жизни поэта: Владимиру Зантария исполнилось 70 лет

Поэт, прозаик, доктор филологических наук, автор ряда статей о проблемах абхазской литературы, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени... 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T09:00+0300

2023-09-27T09:00+0300

2023-09-27T11:16+0300

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С чего начиналась творческая жизнь автора и какие события вызвали у него интерес к общественной работе, на радио Sputnik с поэтом обсудила Лана Абшилава.Бадрак Авидзба, SputnikВсе началось в школеГоворя о своем возрасте, Владимир Зантария поэтично заметил, что 70 лет прошли настолько стремительно, что это можно сравнить со взмахом птичьего крыла. Но при всей быстротечности эти годы были богаты событиями, наполнены радостями и тяжелым трудом. Продолжая художественные сравнения, поэт сказал, что время невозможно остановить, оно подобно качелям, на которых он в детстве катался вместе со сверстниками.Позже, читая абхазскую и зарубежную литературу, он стал сочинять собственные произведения. "У нас была учительница Римма Барателия, царствие ей небесное, она была дочерью писателя Нури Барателия. Она была математиком, но любила литературу, так как в ее семье ее почитали. Учительница стала приобщать нас к литературе, и мы стали выпускать рукописный школьный журнал "Родник", – рассказал поэт.Постепенно о школьниках, которые писали стихотворения, узнали в редакции детского журнала "Амцабз". Там и стали печатать их произведения. Благодаря этому юные поэты смогли пообщаться с такими известными абхазскими авторами, как Шалва Цвижба, Алексей Гогуа, Сарион Таркил, Геннадий Аламиа и другими. Это стало еще одним толчком к тому, что Владимир Зантария выбрал путь поэта и писателя."В моей семье с почтением относились к литературе. Моя бабушка Элана Квициния, когда семья собиралась возле грушевого дерева, росшего в нашем дворе, рассказывала нам интересные истории. Моя невестка Раиса Амичба была учительницей, она всегда замечала, если я что-то написал. Она привезла меня на школьный конкурс, который проходил в библиотеке Сухума, там была викторина, состоявшая из нескольких десятков вопросов. В ней я одержал победу, меня наградили. Даже сохранилась газета, где есть статья об этом событии", – рассказал Зантария.Раиса Амичба хорошо знала абхазскую литературу, она поддерживала юного Владимира Зантария в его увлечении. У нее была богатая библиотека, которой будущий поэт мог пользоваться.Помимо сочинения стихов, Зантария занимался исследованием национальной литературы. Будучи студентом второго курса Сухумского педагогического института, он написал объемный материал, посвященный произведениям Таифа Аджба."Литературные критики стали обращать на меня внимание, и это было очень значимо. Выдающиеся литературоведы Владимир Цвинария и Артур Аншба написали об этом статьи. Несмотря на то, что они немного подвергли меня критике, сам факт того, что они обратили на меня внимание, воодушевлял, это многое значило", – заметил он.Общественная жизнь и творчествоС преподавателями Владимиру Зантария повезло не только в школе, но и в Сухумском педагогическом институте – новые знания он получал от кандидатов наук и именитых профессоров. Абхазскую литературу студентам читали Владимир Анкваб, Георгий Гублия, Анатолий Зухба, Татьяна Дмитриевна Гулиа преподавала русскую литературу. Заниматься у таких лекторов было удовольствием, отмечает поэт.Помимо творчества, в жизни Владимира Зантария значительное место занимает общественная жизнь. Он был одним из самых ярких представителей национально-освободительного движения конца 80-х начала 90-х годов.Совмещение творчества и общественной деятельности для поэта никогда не было проблемой. В мировой истории в целом и в истории Абхазии в частности можно насчитать много примеров того, как люди творческих или научных профессий проявляли себя в общественной жизни, говорит он."Можно привести много примеров того, когда представители интеллигенции становились в ряды защитников народа, когда его судьба становилась тяжелой, это писатели, актеры, художники и многие другие. Например, Дмитрий Гулиа был и писателем, и поэтом, и драматургом, и при этом выпускал газету, участвовал в общественной жизни", – заметил Владимир Зантария.В Абхазии писатели традиционно участвуют в жизни общества. Это такие авторы, как Самсон Чанба, Миха Лакрба, Баграт Шинкуба, историки Георгий Дзидзария, Владислав Ардзинба и другие, подчеркнул он.Владимир Зантария в разные годы трудился на Абхазском радио, был главным редактором Абхазской телерадиокомпании, был депутатом Парламента, был министром культуры Абхазии. Он автор ряда научных статей, занимался переводом на абхазский язык многих произведений известных поэтов.Однако из всего многообразия дел, которыми он занимался на протяжении всей жизни, самое близкое для Владимира Зантария, по его собственному признанию, – это поэзия. Свой юбилей поэт традиционно бедует отмечать в кругу семьи и друзей.

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