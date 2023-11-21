https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/krupnuyu-mayning-fermu-obnaruzhili-v-lesnom-massive-bzybskogo-uschelya-1049164091.html

Крупную майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве Бзыбского ущелья

Крупную майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве Бзыбского ущелья

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Крупную майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве Бзыбского ущелья, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Крупную майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве Бзыбского ущелья, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.170 аппаратов общей мощностью 400 киловатт изъяты. В отношении владельцев Руслана Чолария и Георгия Гобечия составлены протоколы об административных правонарушениях. В ходе рейдов также обнаружены 43 аппарата мощностью 86 киловатт в селе Лыхны, владелец - Тристан Гублия. В Сухуме в рамках работы оперштаба по борьбе с майнингом закрыта мастерская по ремонту майнинг-оборудования на улице Ардзинба. Изъято 14 аппаратов для добычи криптовалюты и 69 комплектующих блоков.Еще восемь аппаратов, принадлежащих Евгении Чачибая, обнаружили в доме на улице Дбар в Сухуме. Все объекты закрыты, оборудование изъято, владельцы привлечены к административной ответственности.

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