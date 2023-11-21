https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-noyabrya-1049163335.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 21.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В среду, 22 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами дождь разной интенсивности, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии