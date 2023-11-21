https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/verkhovnyy-sud-ne-udovletvoril-otvod-sostava-sudey-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049160522.html
Верховный суд не удовлетворил отвод состава судей по делу о тройном убийстве в Сухуме
Верховный суд не удовлетворил отвод состава судей по делу о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 21... 21.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-21T17:50+0300
2023-11-21T17:50+0300
2023-11-21T17:50+0300
в абхазии
верховный суд абхазии
абхазия
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikРешение Верховного судаНа предыдущем заседании 16 ноября сторона защиты выступила с ходатайством об отводе судейского состава, так как, по мнению адвокатов, судьи прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела.По решению председателя Верховного суда Абхазии Саиды Бутба ходатайство стороны защиты удовлетворено не было. Отмечается, что нет оснований считать, что судьи прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.Приобщение материаловАдвокат Игорь Скнарин ходатайствовал о приобщении к материалам дела документов, по его словам, характеризующих обвиняемого Дато Ахалая, – свидетельство о регистрации брака и свидетельство о рождении ребенка. Также адвокат ходатайствовал о приобщении справки из медицинского центра, в котором обследовалась супруга Ахалая Кама Ашхаруа, которой был установлен диагноз односторонняя потеря слуха и назначено лечение.Ранее в суде Ашхаруа рассказывала, что в 2019 году ей был прописан курс капельниц, которые она ставила с 20 по 25 ноября. По словам жены обвиняемого, пока она лежала под капельницей, ее супруг ежедневно приезжал домой, чтобы присмотреть за сыном примерно с 12:00 до 14:00.Все ходатайства адвоката Скнарина были удовлетворены судом.Сторона защиты заявила, что ходатайство было и у адвоката Марины Тания, но на процессе она присутствовать не смогла из-за участия в другом судебном заседании.Судебное заседание было отложено на 23 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/storona-zaschity-po-delu-o-troynom-ubiystve-zaprosila-otvod-suda-v-polnom-sostave-1049100076.html
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верховный суд абхазии, абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума
верховный суд абхазии, абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Верховный суд не удовлетворил отвод состава судей по делу о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 21 ноября.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
На предыдущем заседании 16 ноября сторона защиты выступила с ходатайством об отводе судейского состава, так как, по мнению адвокатов, судьи прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела.
По решению председателя Верховного суда Абхазии Саиды Бутба ходатайство стороны защиты удовлетворено не было. Отмечается, что нет оснований считать, что судьи прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.
Адвокат Игорь Скнарин ходатайствовал о приобщении к материалам дела документов, по его словам, характеризующих обвиняемого Дато Ахалая, – свидетельство о регистрации брака и свидетельство о рождении ребенка. Также адвокат ходатайствовал о приобщении справки из медицинского центра, в котором обследовалась супруга Ахалая Кама Ашхаруа, которой был установлен диагноз односторонняя потеря слуха и назначено лечение.
Ранее в суде Ашхаруа рассказывала, что в 2019 году ей был прописан курс капельниц, которые она ставила с 20 по 25 ноября. По словам жены обвиняемого, пока она лежала под капельницей, ее супруг ежедневно приезжал домой, чтобы присмотреть за сыном примерно с 12:00 до 14:00.
Все ходатайства адвоката Скнарина были удовлетворены судом.
Сторона защиты заявила, что ходатайство было и у адвоката Марины Тания, но на процессе она присутствовать не смогла из-за участия в другом судебном заседании.
Судебное заседание было отложено на 23 ноября.