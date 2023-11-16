https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/storona-zaschity-po-delu-o-troynom-ubiystve-zaprosila-otvod-suda-v-polnom-sostave-1049100076.html

Сторона защиты по делу о тройном убийстве запросила отвод суда в полном составе

Сторона защиты по делу о тройном убийстве запросила отвод суда в полном составе

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии в четверг, 16... 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T19:20+0300

2023-11-16T19:20+0300

2023-11-16T20:27+0300

дело о тройном убийстве на набережной сухума

в абхазии

верховный суд абхазии

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНарушения и упущенияСторона защиты выступила с ходатайством. Адвокат Чакрян указал на ряд, по его мнению, допущенных следствием ошибок. К примеру, по его словам, заключение комиссии экспертов от 2 ноября 2020 года в отношении Беслана Бганба проведено с нарушением требований – не указаны время, место проведения экспертизы, нет сведений о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, содержание, результат, суть исследования, примененные методики, источники.Заключение судебно-медицинской экспертизы от 14 мая 2020 года также выполнено с нарушениями, считает адвокат. По его словам, изначально была назначена комплексная экспертиза, а по итогу была проведена комиссионная, то есть свои выводы обозначили лишь профессионалы в области медицины. Чакрян утверждает, что требования Бганба о привлечении к работе комиссии нарколога были проигнорированы, не дали свою оценку и эксперты в области баллистики, трасологии и криминалистики, не было представлено орудие преступления, из которого, по версии следствия, был совершен выстрел в Бганба.Не соответствующей нормам закона сторона защиты считает и баллистическую экспертизу. Также Чакрян напомнил, что стороной защиты было не раз заявлено об удовлетворении проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, в чем было отказано. Суд отказал ответчикам и в допросе эксперта-специалиста, которым по инициативе защиты было проведено исследование.Самое главное, подчеркнул адвокат, 14 ноября защита заявила ходатайство о просмотре видеозаписи о событиях дня убийства, которая была представлена на флеш-накопителе. По словам Чакряна, эта запись обсуждалась и комментировалась лицами, ведущими предварительное следствие, что говорит о том, что у них была полная запись событий 22 ноября.Суд отклонил ходатайство о просмотре записи, предоставленной защитой. После отказа защита повторила ходатайство, но в этот раз о просмотре видеозаписи, которая должна была быть представлена стороной обвинения. Как оказалось, флеш-накопитель, предоставленный стороной обвинения, был не пригоден к просмотру. По мнению Чакряна, суд был обязан просмотреть видео, которое предоставила сторона защиты, установить ее подлинность и соответствие с первоисточником."Если мы продемонстрируем видеозапись, все поменяется, и бобуовская (Геннадий Бобуа – глава Республиканского бюро экспертиз - прим.) экспертиза будет ноль, свидетельские показания Дамея (Дамей Авидзба – свидетель. - прим.) тоже ноль", – добавил обвиняемый Дато Ахалая.Сторона защиты пришла к выводу, что все эти факты говорят о том, что суд прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, поэтому было заявлено ходатайство об его отводе в полном составе.Мнение обвиненияНачальник судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Даур Амичба отметил, что нет каких-либо доказательств заинтересованности состава суда в исходе дела.Говорить о том, что суд заинтересован в исходе дела, неправильно, на это нет правовых оснований, сказал заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба. Он разделил мнение коллеги, что суд придерживается принципа состязательности сторон.По мнению адвоката потерпевших Инги Габилая, ходатайство об отводе суда не должно быть удовлетворено. По ее словам, суд проявляет максимальную объективность и не раз принимал решение о признании различных доказательств недопустимыми. Габилая обратила внимание суда, что сторона защиты уже 11 месяцев представляет доказательства.Решение об отводе суда принимается председателем Верховного суда или его заместителем. Оно будет озвучено сторонам на заседании 21 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/khodataystva-zaschity-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1048879718.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/popytka-povtornoy-ekspertizy-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048654717.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, верховный суд абхазии, абхазия