https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/zapadnaya-pvo-ne-mozhet-zaschitit-obekty-vsu-v-kieve-1049147940.html

Западная ПВО не может защитить объекты ВСУ в Киеве

Западная ПВО не может защитить объекты ВСУ в Киеве

Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации воздушными ударами методично уничтожают стратегические объекты, живую силу и технику ВСУ – от линии боевого... 21.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-21T08:55+0300

2023-11-21T08:55+0300

2023-11-21T09:41+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВоенно-технологическое превосходство России киевскому режиму и НАТО компенсировать нечем – западные бронемашины горят, артустановки остаются без снарядов, а зенитные ракетные комплексы "мышей не ловят", даже современные версии.Нанесены несколько массированных воздушных ударов по важным военным объектам в Киеве, по аэродромам Староконстантинов в Хмельницкой области и Канатово в Кировоградской области. Опубликована информация об ударах по позициям ВСУ близ села Старомайорского кассетными авиабомбами РБК-500 калибра 500 кг, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Кто к нам с кассетными боеприпасами Пентагона пришел, тот на себе испытывает эффективность российских корректируемых аналогов.На Западе заметили растущую интенсивность воздушных ударов ВС России и "несколько волн атак беспилотников на Киев" с разных направлений 18 и 19 ноября. По данным ВСУ, 18 ноября над украинской столицей средствами ПВО перехвачены 29 из 38 беспилотников, а 19 ноября – 15 из 20 ударных дронов, не считая десятка сбитых над окраинами. Традиционное вранье украинского командования разделило и американское издание Politico: "Западная ПВО превратила Киев в редкое безопасное место в раздираемой войной Украине".Западные поставки ЗРК малой и средней дальности Gepard, Avenger, MIM-23 Hawks, NASAMS, IRIS-T SLM, Patriot PAC-3 и Eurosam SAMP/T якобы настолько усилили украинскую противовоздушную оборону, что она обрела способность сбивать российские ударные дроны, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты. Если бы страны НАТО в действительности обладали столь могущественными зенитными ракетными комплексами, военные базы США в Ираке и Сирии не пропустили бы за месяц более 60 ракетных и беспилотных ударов "повстанцев" (данные Пентагона).С миру по ниткеMIM-104 Patriot считается лучшим ЗРК средней дальности на вооружении США и стран НАТО. Однако этот комплекс в центре Киева в мае не смог защитить себя от удара российского гиперзвукового "Кинжала", даже полным залпом батареи – 32 зенитных ракет. ЗРК Patriot не обладает круговым обзором, высокой мобильностью, большой дальностью поражения (до 80 км) и точностью, оставляет заметный электромагнитный след, который легко обнаруживают российские радары. За 40 лет эксплуатации Patriot не сбил ни одного самолета противника. Неслучайно небо над Белым домом защищают более продвинутые "норвежские" ЗРК NASAMS дальностью до 25 км.В Румынии 17 ноября завершились маневры F. A. Patriot Spark-23.11, на которых "лучший в мире" американский ЗРК Patriot (состоит на вооружении румынской армии с 2020 года) отстрелялся крайне неудачно: после старта первых двух зенитных ракет третья – застряла в пусковой установке. На полигоне Капу-Мидия проблему устранили за час, однако в боевых условиях комплекс Patriot и объекты прикрытия стали бы для противника легкими целями. Собственно, для Вашингтона важнее не безупречная стрельба, а рост продаж ЗРК. Тот же Бухарест приобрел семь ЗРК Patriot (четыре уже поставлены) – за 4 млрд долларов.Все познается в сравнении. Современные российские зенитные ракетные комплексы ПВО технологически безупречны, и для западного ВПК недосягаемы по дальности, скорости, точности. Поэтому они находятся в центре внимания заказчиков на всех международных оружейных выставках. Интеграция в систему ПВО-ПРО средств радиоэлектронной борьбы позволяет ВС России эффективнее уничтожать самолеты, ракеты, дроны, и даже "сбивать с курса" (подавлением GPS-навигации) американские высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды M982 Excalibur, другие корректируемые боеприпасы.Трезвомыслящие эксперты США прогнозируют: истощение ресурсной базы ВСУ (НАТО), огромные потери и отсутствие успехов, технологический упадок и разложение станут причиной поражения Украины в 2024 году. Могущество западных систем ПВО останется лишь в области мифов и легенд.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, министерство обороны рф