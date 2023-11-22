https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/bolee-chetyrekh-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovala-abkhaziya-s-nachala-sezona---1049172287.html

Более четырех тысячи тонн мандаринов экспортировала Абхазия с начала сезона

Более четырех тысячи тонн мандаринов экспортировала Абхазия с начала сезона

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Абхазии, урожай цитрусовых в этом году составит 30 тысяч тонн. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T16:45+0300

2023-11-22T16:45+0300

2023-11-22T16:49+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала цитрусового сезона из Абхазии было экспортировано 4,67 тысячи тонн мандаринов, сказал председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция на заседании Общественной палаты в среду, 22 ноября.Председатель ГТК отметил, что 95% урожая цитрусов в Абхазии идет на экспорт, и подчеркнул, что в преддверии цитрусового сезона ежегодно проводятся совещания с российскими коллегами и встречи с теми, кто занимается выращиванием мандаринов."Мы выслушиваем проблемы и чаяния тех, кто занимается цитрусовыми плодами. Естественно с этими вопросами мы выходим на основное наше совещание (с российской стороной - прим.), где мы это все озвучиваем. По каким-то вопросам находим понимание и решения, по каким-то это откладывается. Совещание, которое было проведено, было плодотворным, по нашей рекомендации до 30 лиц инспекторского состава были прикомандированы на МАПП "Адлер", были открыты дополнительные окна", – добавил Хеция. Также в случае необходимости для большегрузных машин, которые занимаются перевозкой цитрусовых, будут открыты дополнительные линии. Но пока такой надобности нет, так как пропускной способности пункта достаточно для того количества продукции, которое вывозится сейчас, подчеркнул глава ГТК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/minselkhoz-predlozhit-zapretit-perevod-tsitrusovykh-plantatsiy-v-druguyu-kategoriyu-zemel-1049168582.html

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