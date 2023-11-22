https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/minselkhoz-predlozhit-zapretit-perevod-tsitrusovykh-plantatsiy-v-druguyu-kategoriyu-zemel-1049168582.html

Минсельхоз предложит запретить перевод цитрусовых плантаций в другую категорию земель

Минсельхоз предложит запретить перевод цитрусовых плантаций в другую категорию земель

В среду, 22 октября, в Сухуме прошло заседание Общественной палаты, посвященное начавшемуся цитрусовому сезону. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T13:50+0300

2023-11-22T13:50+0300

2023-11-22T13:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

цитрусовые

мандарины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042801003_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_fbe94f1f33b6754992691610838aa76e.jpg

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что ведомство готовит предложение для Кабмина, которое будет запрещать перевод земель на которых расположены цитрусовые плантации в другие категории.По его словам, это касается как Гагрского и Гудаутского районов, так и Очамчырского. По предварительным оценкам, из категории сельхозугодий было выведено около 30% плантаций, проверка еще проводится. "Возможно, есть и проблемы биологической старости этих культур. Но, тем не менее, мы получаем документы из местных органов самоуправления и не имеем права препятствовать. Единственное, комиссия выезжает, проверяет, на самом ли деле плантация находится в таком состоянии, что ее нельзя восстановить. Сколько мы можем, мы отменяем", - рассказал он.Джопуа добавил, что в этом году ситуация с экспортом цитрусовых из Абхазии благоприятная - уже вывезено 4,5 тысячи тонн, на полторы тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что увеличиваются посадки ранних сортов, а также лучшими погодными условиями, чем в прошлом году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/abkhazskoe-zoloto-utratilo-blesk-1043247279.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, цитрусовые, мандарины