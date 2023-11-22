https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/gosorgany-provedut-proverku-intsidenta-na-gosdache-novyy-afon-1049173081.html
Госорганы проведут проверку инцидента на госдаче "Новый Афон"
Госорганы проведут проверку инцидента на госдаче "Новый Афон"
Во вторник, 21 ноября, группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Причиной стала информация... 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T17:25+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Уполномоченные органы начали проверку инцидента на государственной даче в Новом Афоне, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Уполномоченными государственными органами Республики Абхазия в установленном законодательством Республики Абхазия уже проводятся соответствующие проверки, и лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона", – говорится в сообщении.В тексте также подчеркивается, что в соответствии с законодательством Абхазии приватизация и отчуждение резиденции президента и государственных дач не допускается. Поэтому "ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи."Инцидент на государственной даче в Новом Афоне произошел во вторник, 21 ноября. В 21:00 группа жителей разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Собравшиеся заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.В свою очередь начальник Управления госдачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния заявил, что информация о готовящейся продаже объекта неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiut-zayavil-chto-lyubye-nepravomernye-deystviya-v-abkhazii-budut-presekatsya-1049172057.html
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Госорганы проведут проверку инцидента на госдаче "Новый Афон"
17:25 22.11.2023 (обновлено: 17:52 22.11.2023)
Во вторник, 21 ноября, группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Причиной стала информация о якобы готовящейся продаже объекта частному лицу.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Уполномоченные органы начали проверку инцидента на государственной даче в Новом Афоне, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Уточняется, что группа людей разрушила часть железобетонного ограждения дачи и таким образом нанесла ущерб госимуществу.
"Уполномоченными государственными органами Республики Абхазия в установленном законодательством Республики Абхазия уже проводятся соответствующие проверки, и лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона", – говорится в сообщении.
В тексте также подчеркивается, что в соответствии с законодательством Абхазии приватизация и отчуждение резиденции президента и государственных дач не допускается. Поэтому "ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру Управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи."
Инцидент на государственной даче в Новом Афоне произошел во вторник, 21 ноября. В 21:00 группа жителей разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Собравшиеся заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.
В свою очередь начальник Управления госдачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния заявил, что информация о готовящейся продаже объекта неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.