https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/kiut-zayavil-chto-lyubye-nepravomernye-deystviya-v-abkhazii-budut-presekatsya-1049172057.html

Киут заявил, что любые неправомерные действия граждан Абхазии будут пресекаться

Киут заявил, что любые неправомерные действия граждан Абхазии будут пресекаться

Во вторник, 21 ноября, группа людей ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон", разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Причиной их действий... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T16:13+0300

2023-11-22T16:13+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Любые действия граждан Абхазии, выходящие за рамки правового поля, будут решительно пресекаться, заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут. "Тем более, когда совершенно очевидно, что под прикрытием озабоченности общественным благом преследуются совершенно другие интересы ограниченного круга лиц. Именно они выступают движущей силой новоафонского инцидента и только это является ее основой", – заявит министр.Киут отметил, что абхазское общество болезненно реагирует на подобные ситуации и "вправе ожидать как ответственного поведения известных в республике людей, так и решительных мер реагирования".Инцидент на государственной даче в Новом Афоне произошел во вторник, 21 ноября. В 21:00 группа жителей разобрала несколько секций забора и оцепила здание. Собравшиеся заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.В свою очередь начальник Управления госдачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния заявил, что информация о готовящейся продаже объекта неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/kvitsiniya-nazval-lozhnoy-informatsiyu-o-prodazhe-gosdachi-novyy-afon--1049164397.html

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