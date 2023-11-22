https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/izrail-osvobodit-300-palestinskikh-zaklyuchennykh-iz-sektora-gaza-1049165133.html

Израиль освободит 300 палестинских заключенных из сектора Газа

Израиль освободит 300 палестинских заключенных из сектора Газа

Ранее заявлялось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о четырехдневном перемирии в Газе и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T10:03+0300

2023-11-22T10:03+0300

2023-11-22T10:32+0300

израиль

хамас

палестина

сектор газа

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048875383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_65da7192d867d1f31f3332dbe53c8779.jpg

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Израиль опубликовал список из 300 заложников из сектора Газа, которых освободят в рамках сделки с Исламским движением сопротивления (ХАМАС). Об этом сообщает РИА Новости.Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В Газе погибли 13,3 тысячи человек, среди них более 5,6 тысячи детей, количество раненых превысило 31 тысячуТакже Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-sabotazha-resheniy-oon-v-sektore-gaza-1049159518.html

израиль

палестина

сектор газа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

израиль, хамас, палестина, сектор газа, новости, в мире