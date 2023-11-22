https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/izrail-osvobodit-300-palestinskikh-zaklyuchennykh-iz-sektora-gaza-1049165133.html
Израиль освободит 300 палестинских заключенных из сектора Газа
Израиль освободит 300 палестинских заключенных из сектора Газа
Ранее заявлялось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о четырехдневном перемирии в Газе и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских... 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T10:03+0300
2023-11-22T10:03+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Израиль опубликовал список из 300 заложников из сектора Газа, которых освободят в рамках сделки с Исламским движением сопротивления (ХАМАС). Об этом сообщает РИА Новости.Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В Газе погибли 13,3 тысячи человек, среди них более 5,6 тысячи детей, количество раненых превысило 31 тысячуТакже Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-sabotazha-resheniy-oon-v-sektore-gaza-1049159518.html
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израиль, хамас, палестина, сектор газа, новости, в мире
Израиль освободит 300 палестинских заключенных из сектора Газа
10:03 22.11.2023 (обновлено: 10:32 22.11.2023)
Ранее заявлялось, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о четырехдневном перемирии в Газе и освобождении 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Израиль опубликовал список из 300 заложников из сектора Газа, которых освободят в рамках сделки с Исламским движением сопротивления (ХАМАС). Об этом сообщает РИА Новости
.
В списки включены женщины и подростки до 18 лет. Они могут быть освобождены в случае продления сделки за пределы первых четырех дней прекращения огня, в рамках которых должны освободить 50 израильских заложников.
Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.
Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В Газе погибли 13,3 тысячи человек, среди них более 5,6 тысячи детей, количество раненых превысило 31 тысячу
Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.