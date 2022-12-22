https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/abkhazskoe-zoloto-utratilo-blesk-1043247279.html

"Абхазское золото" утратило блеск

"Абхазское золото" утратило блеск

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как важны были сельхозпродукты из Абхазии в советское время, а также о том, что в капиталистическом мире без... 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T15:20+0300

2022-12-22T15:20+0300

2022-12-22T16:02+0300

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Когда я был маленьким, мама каждое лето старалась отправить меня в деревню к родственникам. Помимо чисто оздоровительного эффекта, которого она ожидала от моего пребывания вдали от городской суеты, ей хотелось, чтобы я оказался в среде, обитатели которой говорили только на абхазском. Алексей Ломия, SputnikМногонациональный Сухум не способствовал полному погружению в сложности родного языка. В деревню я ездил без особого энтузиазма, так как очень любил море и, конечно, не хотел расставаться с друзьями со двора.Лето у "миллионеров"Но со мной особо не церемонились. Привезли, передали на попечение тетям и дядям и уехали. Практически все сельчане были так или иначе вовлечены в эту индустрию и неплохо зарабатывали. Меня тоже втянули в этот процесс. Свой первый "червонец" я заработал именно там, собирая по четыре-пять килограммов чайного листа в день. И это мне очень запомнилось.В другое лето я попал в еще одно красивое село – Звандрипш. Тут вся моя родня была занята, помимо всего остального, выращиванием и заготовкой табака. Даже по центральным телеканалам мы иногда с гордостью слышали о том, что знаменитая фирма "Филип Моррис" из далекого государства США закупала наш табак уникального сорта "Самсун".Но чаще всего ввиду близости к городу я проводил лето на даче в селе Мачара. Тут тоже возделывали табак, благодаря которому мои соседи, как по мановению волшебной палочки, стали очень зажиточными людьми. За этим стоял ежедневный тяжелый труд, но он приносил реальные и очень ощутимые плоды. Кроме того, в селе выращивали цитрусовые, тутовых шелкопрядов, ухаживали за огородами и теплицами с розами и гвоздиками.Много покупаем, мало продаемК чему я все это вспоминаю? Что происходит, если мы раз за разом, позицию за позицией утрачиваем собственные источники пополнения бюджета и доходов местных жителей? Читаешь сводки Таможенного комитета и вроде бы все хорошо – есть положительные тенденции, объемы взимаемых таможенных платежей увеличиваются, ежегодный прирост увеличивается на десятки миллионов рублей.Но любой, кто вникнет в эти цифры и отследит динамику поступлений за хотя бы десять предыдущих лет, сразу поймет, что давно пора бить тревогу. А все потому, что импорт неумолимо теснит экспорт. А это, в свою очередь, приводит к вымыванию денежных средств из страны, тормозит развитие государства. Пресловутое "купи-продай" заполонило наше пространство. Это связано с тем, что мы потеряли такие востребованные позиции на постсоветском пространстве, как тот же табак, тот же чай. Теперь же нависла серьезная угроза над нашей цитрусовой, практически монополией. Мы же хорошо помним, что у каждого советского человека новогодний стол ассоциировался с запахом абхазских мандаринов. Или то, что никакой детский подарочек от Деда Мороза не обходился без пары-тройки наших мандаринок. Все это, увы, уже история. Российский рынок цитрусовых сначала захватили турецкие производители, а теперь Китай. Нам сложно с ними конкурировать– масштабы урожаев, механизация процесса сбора и обработки плодов, все это делает цитрусовые этих стран очень конкурентоспособными. И даже давняя любовь бывших советских граждан именно к абхазским мандаринам уже не может быть приоритетом для обычного покупателя. Все равно выбор падает на более дешевый товар, к тому же отлично упакованный и обработанный парафином.Неблагодарный трудЯ свой мандариновый сад уже сократил почти втрое. Но для меня цитрусовые – не способ зарабатывать. Мне просто хочется, чтобы у меня были свои экологически чистые фрукты и возможность угощать ими родных и близких.Но вот вокруг меня живет много людей, которые ухаживают за плантациями круглый год: обкапывают деревья, удобряют, лечат. Это на самом деле очень непростой труд, требующий немалых вложений. Получается, что все их старания, усилия, риски и расходы впустую. Слишком часто в последнее время я слышу отчаяние в голосах этих людей. Они уже на грани того, чтобы просто-напросто выкорчевать свои мандариновые деревья. И этих людей можно понять.Боюсь, что без помощи государства тут не обойтись. Чиновникам нужно задуматься об этой проблеме, поскольку иначе в обозримом будущем им придется размышлять над тем, за счет чего пополнять казну, соответственно на которую и содержат самих этих чиновников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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