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Перерабатывающее предприятие построят в селе Адзюбжа
Перерабатывающее предприятие построят в селе Адзюбжа
В Общественной палате Абхазии состоялось заседание с участием министра сельского хозяйства Абхазии и председателя Государственного таможенного комитета. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T15:30+0300
2023-11-22T15:30+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа на заседании Общественной палаты рассказал о планах строительства перерабатывающего предприятия в селе Адзюбжа. По словам Джопуа, предприятие сможет перерабатывать до 25 тысяч тонн фруктов и овощей в год."Это не только цитрусы, но и все, что произрастает в Абхазии. Помимо получения напитков и концентратов, будут и корма для животных, для рыб, это один из проектов", – заметил министр. Наличие перерабатывающего предприятия выгодно и сельхозпроизводителям, так как они смогут сдавать фрукты и овощи, которые не имеют товарного вида. "Крестьянин, который выбрасывает некондиционную продукцию, тоже вкладывает в нее средства, потому что он растение лечил, он продукт собирает. Поэтому себестоимость хорошей продукции становится настолько высокой", – пояснил Джопуа. Министр отметил, что предприятие, которое способно переработать 25-30 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, необходимо в условиях Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/minselkhoz-predlozhit-zapretit-perevod-tsitrusovykh-plantatsiy-v-druguyu-kategoriyu-zemel-1049168582.html
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Перерабатывающее предприятие построят в селе Адзюбжа
15:30 22.11.2023 (обновлено: 16:03 22.11.2023)
В Общественной палате Абхазии состоялось заседание с участием министра сельского хозяйства Абхазии и председателя Государственного таможенного комитета.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа на заседании Общественной палаты рассказал о планах строительства перерабатывающего предприятия в селе Адзюбжа.
Проектом занимаются граждане Абхазии, подчеркнул министр, и сейчас он находится на стадии начала работ – предприниматели решают вопрос с кредитованием.
По словам Джопуа, предприятие сможет перерабатывать до 25 тысяч тонн фруктов и овощей в год.
"Это не только цитрусы, но и все, что произрастает в Абхазии. Помимо получения напитков и концентратов, будут и корма для животных, для рыб, это один из проектов", – заметил министр.
Наличие перерабатывающего предприятия выгодно и сельхозпроизводителям, так как они смогут сдавать фрукты и овощи, которые не имеют товарного вида.
"Крестьянин, который выбрасывает некондиционную продукцию, тоже вкладывает в нее средства, потому что он растение лечил, он продукт собирает. Поэтому себестоимость хорошей продукции становится настолько высокой", – пояснил Джопуа.
Министр отметил, что предприятие, которое способно переработать 25-30 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, необходимо в условиях Абхазии.