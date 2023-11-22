https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-23-noyabrya-1049175649.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 ноября

На территории черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодного антициклона с северо-запада. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В четверг, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем ожидается погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. В горах - снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии