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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 ноября
На территории черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодного антициклона с северо-запада. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T20:07+0300
2023-11-22T20:07+0300
2023-11-22T20:11+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В четверг, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Днем ожидается погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. В горах - снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 ноября
20:07 22.11.2023 (обновлено: 20:11 22.11.2023)
На территории черноморского побережья Абхазии сохранится влияние холодного антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В четверг, 23 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем ожидается погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, возможна гроза. В горах - снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.