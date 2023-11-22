https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-tri-ukrainskikh-drona-nad-krymom-1049165352.html

Российские средства ПВО сбили три украинских дрона над Крымом

Российские средства ПВО сбили три украинских дрона над Крымом

В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника в воздухе над Крымским полуостровом, сообщает Министерство обороны России.ПВО России предотвратила попытку совершить террористическую атаку по российским объектам сегодня в 07:30.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/rossiyskie-voyska-unichtozhili-khranilischa-topliva-vsu-na-aerodrome-kanatovo-1049132334.html

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