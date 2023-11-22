https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/zasedanie-respublikanskogo-shtaba-po-borbe-s-mayningom-proshlo-v-sukhume-1049174425.html

Заседание Республиканского штаба по борьбе с майнингом прошло в Сухуме

Заседание Республиканского штаба по борьбе с майнингом прошло в Сухуме

Штаб был создан в целях координации деятельности органов исполнительной власти по борьбе с незаконной добычей криптовалют в феврале 2023 года, его возглавляет... 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T18:31+0300

2023-11-22T18:31+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В Сухуме прошло заседание Республиканского штаба по борьбе с майнингом, сообщает агентство "Апсныпресс".При этом, во многом благодаря борьбе с майнингом, потребление электроэнергии в Абхазии снизилось на 330 миллионов кВт·ч за 11 месяцев 2023 года. Подводя итоги заседания, премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул личную ответственность руководителей "Черноморэнерго" и районных предприятий за незаконное подключение пользователей к электросетям, а также поручил Таможенному комитету сосредоточиться на выявлении оборудования, которое незаконно завозится в республику. Промежуточные результаты коллективных мер рассмотрят через две недели.Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм был введен в 2022 году и не раз продлевался. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том, что, по информации ГТК, с 2016 по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/ozgan-nikto-ne-budet-soderzhat-energosistemu-abkhazii-krome-nas-samikh-1049075052.html

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