Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/zima-prishla-pervyy-sneg-vypal-na-auadkhare-1049173904.html
Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T18:01+0300
2023-11-22T18:09+0300
в абхазии
абхазия
новости
ауадхара
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049173332_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a5a48b5b2d43e1639fded44bb3c7ebb7.jpg
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на Ауадхаре, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.По словам Джергения, в течение недели парк будет переведен на зимний режим работы. Уже началась подготовка – спецтехника готова к предстоящим задачам, завезли песок для посыпания дорог при обледенении.Главный лесничий также уточнил, что похолодания в горах Абхазии в этом году начались с небольшим опозданием – обычно первый снег выпадает там в середине ноября."С 1 декабря на территории парка будет запрещена рыбалка, так как у рыбы начинается сезон метания икры. Наши лесничие усиливают работу по предотвращению вырубки елок к Новому году. Держим на контроле эту ситуацию, и инспекторы работают в полном составе, без отпусков. Ближе к середине декабря будем устанавливать елку у озера Рица", – рассказал Джергения.Снежный покров выше Ауадхары – на перевале Пыв и Студенческой поляне – уже достигает около 40 сантиметров. В связи с этим проезд туда на легковых автомобилях и неподготовленных к зиме внедорожниках ограничен, добавил он.Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-zhdem-snezhnuyu-zimu--1049078706.html
абхазия
ауадхара
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049173332_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_8f2e9e15dc5ade2db5b4f2b73a366ced.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре

18:01 22.11.2023 (обновлено: 18:09 22.11.2023)
© Foto / Рицинский Национальный Реликтовый паркЗима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2023
© Foto / Рицинский Национальный Реликтовый парк
Подписаться на
НовостиTelegram
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на Ауадхаре, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.

"Сейчас снежный покров около восьми сантиметров. Прогноз погоды показывает, что ближайшие три дня подряд еще будут снежные осадки. Утром была температура -5°C, и уже понемногу начинаются заморозки. Легковым автомобилям уже не стоит сюда подниматься", – отметил он.

По словам Джергения, в течение недели парк будет переведен на зимний режим работы. Уже началась подготовка – спецтехника готова к предстоящим задачам, завезли песок для посыпания дорог при обледенении.
Главный лесничий также уточнил, что похолодания в горах Абхазии в этом году начались с небольшим опозданием – обычно первый снег выпадает там в середине ноября.
"С 1 декабря на территории парка будет запрещена рыбалка, так как у рыбы начинается сезон метания икры. Наши лесничие усиливают работу по предотвращению вырубки елок к Новому году. Держим на контроле эту ситуацию, и инспекторы работают в полном составе, без отпусков. Ближе к середине декабря будем устанавливать елку у озера Рица", – рассказал Джергения.
Снежный покров выше Ауадхары – на перевале Пыв и Студенческой поляне – уже достигает около 40 сантиметров. В связи с этим проезд туда на легковых автомобилях и неподготовленных к зиме внедорожниках ограничен, добавил он.
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.
Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
Радио
Метеоролог о погоде в Абхазии: ждем снежную зиму
16 ноября, 12:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0