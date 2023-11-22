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Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря. 22.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-22T18:01+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на Ауадхаре, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.По словам Джергения, в течение недели парк будет переведен на зимний режим работы. Уже началась подготовка – спецтехника готова к предстоящим задачам, завезли песок для посыпания дорог при обледенении.Главный лесничий также уточнил, что похолодания в горах Абхазии в этом году начались с небольшим опозданием – обычно первый снег выпадает там в середине ноября."С 1 декабря на территории парка будет запрещена рыбалка, так как у рыбы начинается сезон метания икры. Наши лесничие усиливают работу по предотвращению вырубки елок к Новому году. Держим на контроле эту ситуацию, и инспекторы работают в полном составе, без отпусков. Ближе к середине декабря будем устанавливать елку у озера Рица", – рассказал Джергения.Снежный покров выше Ауадхары – на перевале Пыв и Студенческой поляне – уже достигает около 40 сантиметров. В связи с этим проезд туда на легковых автомобилях и неподготовленных к зиме внедорожниках ограничен, добавил он.Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-zhdem-snezhnuyu-zimu--1049078706.html
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абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре
18:01 22.11.2023 (обновлено: 18:09 22.11.2023)
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на Ауадхаре, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.
"Сейчас снежный покров около восьми сантиметров. Прогноз погоды показывает, что ближайшие три дня подряд еще будут снежные осадки. Утром была температура -5°C, и уже понемногу начинаются заморозки. Легковым автомобилям уже не стоит сюда подниматься", – отметил он.
По словам Джергения, в течение недели парк будет переведен на зимний режим работы. Уже началась подготовка – спецтехника готова к предстоящим задачам, завезли песок для посыпания дорог при обледенении.
Главный лесничий также уточнил, что похолодания в горах Абхазии в этом году начались с небольшим опозданием – обычно первый снег выпадает там в середине ноября.
"С 1 декабря на территории парка будет запрещена рыбалка, так как у рыбы начинается сезон метания икры. Наши лесничие усиливают работу по предотвращению вырубки елок к Новому году. Держим на контроле эту ситуацию, и инспекторы работают в полном составе, без отпусков. Ближе к середине декабря будем устанавливать елку у озера Рица", – рассказал Джергения.
Снежный покров выше Ауадхары – на перевале Пыв и Студенческой поляне – уже достигает около 40 сантиметров. В связи с этим проезд туда на легковых автомобилях и неподготовленных к зиме внедорожниках ограничен, добавил он.
Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.