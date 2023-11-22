https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/zima-prishla-pervyy-sneg-vypal-na-auadkhare-1049173904.html

Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре

Зима пришла: первый снег выпал на Ауадхаре

Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря. 22.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-22T18:01+0300

2023-11-22T18:01+0300

2023-11-22T18:09+0300

в абхазии

абхазия

новости

ауадхара

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/16/1049173332_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a5a48b5b2d43e1639fded44bb3c7ebb7.jpg

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первый снег выпал на Ауадхаре, рассказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.По словам Джергения, в течение недели парк будет переведен на зимний режим работы. Уже началась подготовка – спецтехника готова к предстоящим задачам, завезли песок для посыпания дорог при обледенении.Главный лесничий также уточнил, что похолодания в горах Абхазии в этом году начались с небольшим опозданием – обычно первый снег выпадает там в середине ноября."С 1 декабря на территории парка будет запрещена рыбалка, так как у рыбы начинается сезон метания икры. Наши лесничие усиливают работу по предотвращению вырубки елок к Новому году. Держим на контроле эту ситуацию, и инспекторы работают в полном составе, без отпусков. Ближе к середине декабря будем устанавливать елку у озера Рица", – рассказал Джергения.Снежный покров выше Ауадхары – на перевале Пыв и Студенческой поляне – уже достигает около 40 сантиметров. В связи с этим проезд туда на легковых автомобилях и неподготовленных к зиме внедорожниках ограничен, добавил он.Ауадхара — река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-zhdem-snezhnuyu-zimu--1049078706.html

абхазия

ауадхара

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, ауадхара, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)