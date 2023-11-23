https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/bolee-19-tonn-polimernoy-kroshki-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049183299.html

Более 19 тонн полимерной крошки изъяли на абхазо-российской границе

Более 19 тонн полимерной крошки изъяли на абхазо-российской границе

По словам перевозчика, он получил продукцию на складе в Краснодаре и на обратном пути, "чтобы не ехать в Абхазию полупустым", он загрузил в машину... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T13:47+0300

2023-11-23T13:47+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный вывоз в Абхазию 19 тонн полимерной крошки, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Согласно документам, в грузовике перевозилось 180 мешков зерновой кукурузы, но в ходе досмотра было выявлено 650 незадекларированных мешков полимерной крошки.Рыночная стоимость всей партии, согласно результатам экспертизы, составляет более миллиона рублей. "Как пояснил перевозчик, осуществив погрузку необходимой продукции на складе в городе Краснодар, на обратном пути следования, "чтобы не ехать в Абхазию полупустым" он загрузил в автомобиль дополнительно мешки с полимерной крошкой, забыв указать их в документах", – говорится в сообщении. Возбуждено дело об административном правонарушении – недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/kontrabandu-alkogolya-presekli-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1048459588.html

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