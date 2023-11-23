https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/bolee-42-millionov-vyplatili-v-abkhazii-za-rozhdenie-detey-s-yanvarya-1049176657.html

Более 42 миллионов выплатили в Абхазии за рождение детей с января

Более 42 миллионов выплатили в Абхазии за рождение детей с января

В 2023 году в Абхазии родилось 458 детей абхазской национальности, 231 мальчик и 227 девочек. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T09:00+0300

2023-11-23T09:00+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Фондом "Азхара" при поддержке Фонда и Госкомитета по репатриации в 2023 году было выплачено 42,4 миллиона рублей абхазским семьям, в которых родились второй и последующие дети. Об этом в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа.Чамагуа отметил, что в 2024 году бюджет, который пойдет на единовременные выплаты, должен увеличиться на 10 миллионов рублей. Это позволит поднять пособие за третьего ребенка до 200 тысяч рублей, а за четвертого и последующего – до 300 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/besplatnoe-zhile-i-vyplaty-na-rebenka-kak-v-abkhazii-rabotayut-sotsialnye-programmy-1046749626.html

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