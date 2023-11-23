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Более 42 миллионов выплатили в Абхазии за рождение детей с января
Более 42 миллионов выплатили в Абхазии за рождение детей с января
В 2023 году в Абхазии родилось 458 детей абхазской национальности, 231 мальчик и 227 девочек. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T09:00+0300
2023-11-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Фондом "Азхара" при поддержке Фонда и Госкомитета по репатриации в 2023 году было выплачено 42,4 миллиона рублей абхазским семьям, в которых родились второй и последующие дети. Об этом в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа.Чамагуа отметил, что в 2024 году бюджет, который пойдет на единовременные выплаты, должен увеличиться на 10 миллионов рублей. Это позволит поднять пособие за третьего ребенка до 200 тысяч рублей, а за четвертого и последующего – до 300 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/besplatnoe-zhile-i-vyplaty-na-rebenka-kak-v-abkhazii-rabotayut-sotsialnye-programmy-1046749626.html
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абхазия, новости
Более 42 миллионов выплатили в Абхазии за рождение детей с января
09:00 23.11.2023 (обновлено: 10:01 23.11.2023)
В 2023 году в Абхазии родилось 458 детей абхазской национальности, 231 мальчик и 227 девочек.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Фондом "Азхара" при поддержке Фонда и Госкомитета по репатриации в 2023 году было выплачено 42,4 миллиона рублей абхазским семьям, в которых родились второй и последующие дети. Об этом в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа.
По его словам, в 2023 году в республике родилось 458 детей. 198 младенцев родились в семьях вторыми, около 200 – третьими и около 90 - четвертыми и последующими.
Чамагуа отметил, что в 2024 году бюджет, который пойдет на единовременные выплаты, должен увеличиться на 10 миллионов рублей. Это позволит поднять пособие за третьего ребенка до 200 тысяч рублей, а за четвертого и последующего – до 300 тысяч рублей.