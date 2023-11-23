https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/bolee-sta-semey-rossiyan-iz-sektora-gaza-vyvezut-v-moskvu-23-noyabrya-1049186865.html
Более ста семей россиян из сектора Газа вывезут в Москву 23 ноября
Более ста семей россиян из сектора Газа вывезут в Москву 23 ноября
Эвакуация россиян из подвергающегося бомбежкам сектора Газа проводится сотрудниками МЧС совместно с МИД России. 23.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-23T16:19+0300
2023-11-23T16:19+0300
2023-11-23T16:22+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Спецборт МЧС России доставит в Москву 103 семьи россиян, уехавших из сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. "Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", – говорится в публикации.Также сегодня в МИД России сообщили, что из анклава удалось вывезти 653 из около 900 соотечественников. Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячЖители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/izrail-osvobodit-300-palestinskikh-zaklyuchennykh-iz-sektora-gaza-1049165133.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мчс россии, сектор газа
новости, мчс россии, сектор газа
Более ста семей россиян из сектора Газа вывезут в Москву 23 ноября
16:19 23.11.2023 (обновлено: 16:22 23.11.2023)
Эвакуация россиян из подвергающегося бомбежкам сектора Газа проводится сотрудниками МЧС совместно с МИД России.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Спецборт МЧС России доставит в Москву 103 семьи россиян, уехавших из сектора Газа, сообщает
пресс-служба ведомства.
"Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", – говорится в публикации.
Также сегодня в МИД России сообщили, что из анклава удалось вывезти 653 из около 900 соотечественников.
Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч
Жители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.