https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/bolee-sta-semey-rossiyan-iz-sektora-gaza-vyvezut-v-moskvu-23-noyabrya-1049186865.html

Более ста семей россиян из сектора Газа вывезут в Москву 23 ноября

Более ста семей россиян из сектора Газа вывезут в Москву 23 ноября

Эвакуация россиян из подвергающегося бомбежкам сектора Газа проводится сотрудниками МЧС совместно с МИД России. 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T16:19+0300

2023-11-23T16:19+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Спецборт МЧС России доставит в Москву 103 семьи россиян, уехавших из сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. "Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву. Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира", – говорится в публикации.Также сегодня в МИД России сообщили, что из анклава удалось вывезти 653 из около 900 соотечественников. Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Со стороны Израиля по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячЖители сектора Газа покидают анклав через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Обладателей российских паспортов размещают в оперштабе МЧС России в Каире, там их обеспечивают едой и водой, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231122/izrail-osvobodit-300-palestinskikh-zaklyuchennykh-iz-sektora-gaza-1049165133.html

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