https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/novye-khodataystva-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1049187197.html

Новые ходатайства: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Новые ходатайства: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 23... 23.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-23T17:21+0300

2023-11-23T17:21+0300

2023-11-23T17:39+0300

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дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikХодатайства защитыНа прошлом заседании обвиняемый Эрик Чкадуа заявил, что у него есть ходатайство, однако заявлять его не стал, так как на процессе не присутствовала его адвокат Марина Тания. В этот раз Тания заявила, что у нее действительно был запланирован ряд ходатайств о признании недопустимыми в качестве доказательств некоторых документов."Однако, учитывая, что ранее нами было заявлено в отношении 13 документов ходатайство об исключении, признании недопустимыми доказательствами и так далее, мы пришли к выводу, что мы больше не будем заявлять ходатайство. Почему – понятное дело…", – сказала она, имея в виду, что ходатайства удовлетворены не были.Также в отношении Блабба, Чкадуа и Бганба адвокат представила суду характеризующие документы – справки о состоянии в браке, наличии детей.На этом сторона защиты завершила процедуру представления доказательств в суде.Ходатайство обвиненияС ходатайством выступил начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба. Он просил суд об оглашении протоколов допросов свидетелей Дианы Узун-оглы и Ахры Джопуа, которые были допрошены в ходе предварительного следствия.По информации Генпрокуратуры и суда, Узун-оглы находится в России, а Джопуа объявлен в розыск, находится за пределами Абхазии. Суд в удовлетворении этих ходатайств отказал, объяснив тем, что нет официальных документов, указывающих о местах нахождения указанных свидетелей.Даур Амичба отметил, что к следующему заседании предоставит справку о том, что Джопуа находится в розыске и обратился к суду с просьбой вновь связаться с Узун-оглы и вызвать ее к следующему заседанию или подтвердить, что она находится вне Абхазии.Следующее заседание суда состоится 28 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231121/verkhovnyy-sud-ne-udovletvoril-otvod-sostava-sudey-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049160522.html

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